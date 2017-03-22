Урочисте складення Присяги державного службовця

21 березня 2017 року, в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області 14 новопризначених державних службовців в урочисто та публічно склали Присягу державного службовця.

Новопризначені державні службовці присягнули вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов’язки.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Едуард КОЛЬЦОВ привітав із призначеннями на посади та побажав почесно нести звання державного службовця, служити народу України, дотримуючись основних принципів державної служби, а також успіхів у роботі, кар’єрного росту.

«Наша країна переживає якісно новий період свого розвитку, а її громадяни особливо гостро потребують захисту правди, чесного і справедливого відношення до себе. Ми разом формуємо нову філософію органів юстиції. У вас є можливість долучитися до важливого процесу реформ, які давно чекає країна.

Щиро вітаю юристів, котрі хочуть долучитися до реформи виконавчої служби, а з приводу мотивації, то крім заробітної плати, у вас є право на грошову винагороду.

Почати кар’єру в державних органах – непоганий стимул до розвитку, адже це є важлива, клопітка та відповідальна праця людей, які у своїй більшості виконують її за покликанням серця, демонструючи справжню відданість справі та бажання служити людям».