У Тернополі зареєстровано двадцять восьмий шлюб у рамках нового сервісу Мін’юсту – «Шлюб за добу». У нашому місті дану послугу запущено 20 лютого 2017 року.

Особливою ця церемонія стала тому, що молодята, мешканець Тернопільщини Арслан та донеччанка Людмила, познайомилися під час проходження Арсланом служби у лавах ЗСУ за контрактом у зоні антитерористичної операції на Сході нашої держави. Вони зустрілися випадково в одній з невеличких кав’ярень в Артемівському районі Донеччини і зрозуміли що своє майбутнє уявляють лише разом. Як тільки у Арслана з’явилась можливість отримати короткотермінову десятиденну відпустку – ні секунди не сумніваючись молода пара вирішила поєднати свої долі у шлюбі.

Саме завдяки сервісу Мін’юсту «Шлюб за добу» Арслан та Людмила змогли втілити своє кохання у створення молодої української сім’ї у такий короткий термін.

Молоде подружжя привітав начальник головного територіального управління юстиції Едуард Кольцов та вручив приємні символічні подарунки молодятам, а також наголосив:

— Ми запрошуємо усіх бажаючих, а особливо учасників бойових дій, учасників АТО – для них ця послуга є безкоштовною, скористатися послугами сервісу Міністерства юстиції – «Шлюб за добу».