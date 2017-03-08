Вечорниці в школі мистецтв

Українські вечорниці — одна з найцікавіших народних традицій, які крізь віки дійшли до нас. Тож учні Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв провели перед початком Великого посту грандіозне календарно-обрядове дійство «Українські вечорниці».

Учні дев’ятих класів із великим пієтетом і ентузіазмом продемонстрували свою неперевершену акторську майстерність і бажання відроджувати й оберігати народні звичаї, творити добро і сіяти мудрість.

Розпочали захід ведучі Анастасія Білик і Володимир Петришин, які розповіли гостям про історію свята, необхідність збереження автентичних народних традицій, звичаїв та обрядів. Як і годиться, прийняли вечорниці дбайлива господиня Вікторія Лазарюк та справжній український господар Максим Ванчура. Із дзвінкими та веселими піснями до них завітали парубки й дівчата. Бо які ж вечорниці без милої, веселої, дорогої нам із дитинства української народної пісні? І як же обійтися тут без музики? Її виконували учасники зразкового ансамблю духових інструментів Dolce (керівник С. А. Гайда). А танцювали — учасники шкільного ансамблю народних танців «Галичанка» (керівник Є. О. Тимошенко). Жарти й сміх переповнювали святкову залу школи.

Насамкінець вечорниць учасники заходу пригощали глядачів свіжо-спеченими пампухами та узваром. А обряд розрізання короваю, що символізує щастя і достаток української сім’ї, вкотре продемонстрував єдність шкільної родини з гостями та учасниками дійства.

Л. ЛЕПКО,

класний керівник, режисер свята.

Фото з вільних джерел