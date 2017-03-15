Відвідувачів не бракує

За перші два місяці нового року до Центру обслуговування платників Тернопільської ОДПІ звернулися майже 63 тисячі відвідувачів. Їм надали понад 6200 адміністративних послуг.

— Значна частина наших земляків, — зазначив начальник управління обслуговування платників Василь Кравець, — прагнула отримати консультації щодо заповнення та подання декларації про майновий стан і доходи, уточнити з допомогою Державного реєстру інформацію про власні доходи.

За цей же час фахівці інспекції прийняли 98 тисяч документів податкової звітності та 30 тисяч — звітності з єдиного внеску. Всім, хто подавав її вперше, надали практичну допомогу в заповненні.

Центр обслуговування платників працює з понеділка по четвер з 9-ї до 18-ї години, в п’ятницю — з 9-ї до 17-ї години 45-ти хвилин, у суботу — з 9-ї до 13-ї години. Обідня перерва — з 13-ї до 13-ї години 45-ти хвилин.

Телефон для довідок — 43‑46‑46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ