ВИСОКИЙ ЗЛЕТ ПІСНІ І СЛОВА

ЩЕ НЕДАВНО В ТЕРЕБОВЛІ після звітного концерту творчих сил району, які уособлювали художні колективи і окремі виконавці місцевого вищого училища культури, естафету прийняли митці обласної філармонії. І вже на Шевченківські дні запросили всіх охочих на концерт у палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса. Професійним митцям простіше відзвітувати — вони завжди, образно кажучи, у формі, в них все відлагоджено — і репетиції, і репертуар — є з чого вибрати. Але разом з тим і суд глядача прискіпливіший, ніж до аматорів. У залі не вистачало місця, навіть у проходах. Бо й гасло, під яким відбувалося дійство, Шевченкове «Не вмирає душа наша, не вмирає воля» обіцяло щось високе, духовне, святе.

І справді, кожен номер, кожна пісня — це або ж вірші Кобзаря, або ж щось дотичне до його творчості. Високий духовний настрій глядацького загалу задала увертюра до опери «Тарас Бульба» Миколи Лисенка. Ще вище піднесла душевні емоції енергія Шевченкового «Заповіту», який виконали учасники камерного хору під орудою Богдана Іваноньківа і гості-співаки академічного камерного хору «Чернівці». Диригент Надія Селезньова, солісти Оксана Скрипчук і Володимир Фісюк. Усі подальші номери, усі пісні виконувалися під звуки симфонічного оркестру. Аж якось недоречно написати «у супроводі», бо головною фігурою на сцені упродовж усього концерту був саме він, єдиний музичний організм, яким так тонко і так владно керував диригент, заслужений діяч мистецтв Мирослав Кріль. Без сумніву, це один з найкращих симфонічних оркестрів України.

А потім — густий і глибокий бас Левка Корженевського, сильний, що сягає неба, голос Наталії Присіч. Неповторні за тембром і манерою виконання Наталія Лемішка, Вадим Дарчук, Світлана Бабчук, Роман Чабаранок, Надія Татарчук, Наталія Бойко, Ірина Гречко, Руслан Мельник, Володимир Шагай, Руслан Більчак. І все Шевченко, невичерпна глибина його поезії, оповита прекрасною музикою. А ще порадували глядачів своїми виступали танцюристи з «Надзбручанки» — головний балетмейстер Ігор Барилко і керівник оркестру Руслан Мищій. Як завжди, неперевершеним був ансамбль народної музики «Візерунок» з цимбалістом-віртуозом Василем Яков’яком і художнім керівником Мирославом Бабчуком. Усе це багатоголосся співу і музики зв’язували в одне ціле ведучі концерту. Вони ж виконували і художнє читання: Адріана Онуфрійчук — «Плач Ярославни», Андрій Оленин — «І мертвим, і живим, і ненародженим…», «Кавказ». А коли заспівали «Реве та стогне Дніпр широкий» усі разом — і артисти, і глядачі — для того могутнього злету душі та голосу не вистачило простору під високим зводом палацу…

Фоторепортаж В. БУРМИ.