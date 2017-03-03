Як там на екваторі кампанії декларування

Деклараційна кампанія доходів громадян добігла до свого екватора. За перші два місяці до Тернопільської ОДПІ подали 912 декларацій про доходи за минулий 2016 рік.

Реалізувати право на податкову знижку вже зголосилися 573 особи. Після перевірки декларацій їм буде повернено один мільйон гривень раніше сплаченого податку.

А громадяни, які зобов’язані задекларувати отримані доходи, подали 339 декларацій, в яких зазначили 45 мільйонів гривень прибутків. Їхні нараховані зобов’язання з податку на доходи, склали один мільйон 300 тис гривень, з військового збору — 340 тисяч гривень.

Цікаво також, мабуть, буде всім дізнатися, що шестеро земляків задекларували більше одного мільйона у національній валюті. Загалом же сума їхніх доходів склала тринадцять мільйонів гривень. Від цих платників бюджети отримають 130 тисяч гривень платежів.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ