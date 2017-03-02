Яким має бути розмір пенсії?

Мені першого січня 2017 р. виповнилося 60 років. Маю загального й страхового стажу 15 років і кілька місяців. Скажіть, яким у мене має бути розмір пенсії, бо мені не зрозуміло. У газеті пишуть, що — 1247 грн з першого січня, а в пенсійному кажуть, що не буде й 1000, а менше, і до побачення…



Василь СТРІЛЬЧУК.

с. Набережне Бучацького району.

На запитання нашого читача відповідають спеціалісти головного управління Пенсійного фонду.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» розмір пенсії осіб визначається індивідуально, залежно від набутого страхового стажу, одержаного заробітку, з якого сплачувалися страхові внески, а також права на підвищення і надбавки.

З першого грудня 2016 року збільшено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, і встановлено його на рівні 1247 грн. Відповідно з грудня минулого року зросли розміри пенсій, котрі були встановлені на рівні мінімальної пенсії за віком, а також підвищення, доплати й надбавки, які визначаються, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється за умови наявності необхідного страхового стажу на час призначення пенсії. Так, чоловікам, що вийшли на пенсію до першого жовтня 2011 року, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом за наявності 25 років страхового стажу. Для тих чоловіків, які вийшли на пенсію після цієї дати, необхідний стаж становить 35 років.

Особам, які не мають повного стажу, який дає право на отримання мінімального розміру пенсії, пенсія встановлюється у розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

При встановленні пенсійної виплати особам, які мають неповний страховий стаж, органи Пенсійного фонду керуються положенням пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 26 березня 2008 року №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян». Згідно з ним, якщо розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, визначених у законодавстві, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 949 грн, то таким особам надають щомісячну державну адресну допомогу в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру. Тобто розмір пенсії для зазначеної категорії осіб не може бути нижчим за 949 грн.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел