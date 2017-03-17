Є з кого брати приклад

ЯК ЧАСТО В ЖИТТІ БУВАЄ, КОЛИ ХОЧЕТЬСЯ СТІЛЬКИ ВСЬОГО СКАЗАТИ, А СЛІВ НЕ ВИСТАЧАЄ, БО ТЕБЕ ПЕРЕПОВНЮЮТЬ ЕМОЦІЇ ВІД ПОЧУТОГО, ПОБАЧЕНОГО, ПЕРЕЖИТОГО. НА СТОРІНКАХ ВАШОЇ ГАЗЕТИ ВЖЕ ПИСАЛИ ПРО НАШОГО ЗЕМЛЯКА ОЛЕГА КОСТРЮКОВА. МИ ВИРІШИЛИ ЗАПРОСИТИ ЙОГО НА ЗУСТРІЧ ЗІ ШКОЛЯРАМИ ТА МІСЦЕВИМИ ВОЛОНТЕРАМИ, ЯКА ПРОХОДИЛА В ТАКІЙ ТЕПЛІЙ АТМОСФЕРІ, ЩО НЕ ПОМІТИЛИ, ЯК СПЛИНУВ ЧАС.

Дивно, але в школярів стільки виникало філософських запитань, що пан Олег ледь встигав на них відповідати. Діти хотіли знати, як він навчався в школі, які має захоплення, як досягти успіху в житті, якими рисами треба володіти, щоб очолити колектив, чи хотів би бути депутатом Верховної Ради, чому так багато уваги приділяє волонтерській діяльності. Розмова була жвавою. Олег Валентинович, відповідаючи на запитання, водночас наголосив на потребі вчитися, багато читати, порадив кожному добре знати історію своєї країни. Сказав, що кожна людина має знайти себе в житті, не боятися помилятися, не боятися починати спочатку.

А як цікаво розповідав він про наших письменників, радив читати Василя Шкляра, Ліну Костенко, Івана Малковича. Подарував дітям книги про Небесну Сотню, Мазепу, а також «Аеропорт», «Українську культуру». Авторка нарису у вашій газеті про О. Кострюкова Тетяна Удодова підготувала розповідь про пана Олега. Дуже вчасно надійшов подарунок з примірником газети «Вільне життя плюс», який був сюрпризом для обох — Тетяни та пана Олега. Завершальним акордом зустрічі стала вишукана вишиванка, яку Олег Кострюков подарував Тетяні Удодовій як переможцю конкурсних творчих робіт про бійців АТО «Герої поруч».

Між Лисичанськом і Тернополем справді прокладено «місточок дружби», бо цього дня ми отримали посилку від «Молодої Просвіти» з подарунками для тих мешканців міста, хто з радістю приймав у себе гостей із Західної України, і ми змогли їх їм вручити.

Хай у нас не все гладко, але запрошуємо і журналістів, а з тернопільськими волонтерами ми таки зустрічаємося. Вони молодці, особливо громадська організація «Схід і Захід єдині».

Віра УСЦОВА.

м. Лисичанськ Луганської області.

Фото з вільних джерел