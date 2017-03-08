ЗА ЩО «ВРІЗАЛИ» СЕЛЯНАМ?

Початок весни зустрів українців підвищенням цін. Як ми вже повідомляли, значно — більш ніж на чверть — зросли тарифи на електроенергію. Причому, якщо раніше робили різницю між селом і містом, то тепер усіх причесали однією гребінкою.

«Ви, напевно, забули написати про ціну на світло для села, — телефонувала в редакцію Галина Богданівна Сквирська з Борщівщини. — Читаю: використали до ста кіловат, то маємо платити 90 копійок, а понад сто — гривню 68 копійок за кіловат. Селяни ж мають преференцію — нижчу ціну, якщо насвітили до 150 кіловат…» Так, раніше така цифра, як 150 кіловат, згадувалася у відповідній постанові. Тепер — немає. Селянина, який не лише годує свою родину, а й ще поставляє сільгосппродукцію в міста, який, як правило, має більшу потребу в енергоносіях, зокрема електроенергії, бо господарка вимагає цього, вкотре поставили в невигідні умови порівняно з тим, хто живе в місті. Не секрет, що і зарплати, і пенсії в селян нижчі, як у містян. Живуть вони зазвичай з того, що вирощують і відгодовують. Відтепер усі платитимемо за однією схемою — до ста й понад сто кіловат.

Чому так «урізали» селянинові? Очевидно, що закрити діри в бюджеті легше піднімаючи ціни, тарифи, аніж закручувати гайки на схемах й оборудках. Чого лишень варте останнє шоу з екс-очільником податкової Насировим, якого звинувачують у тому, що допоміг розстрочити податкові борги підприємствам з орбіти впливу одіозного нардепа Онищенка на 2,9 млрд грн. То чоловік мало не в кому впав, то судді не знайшли, щоб рішення ухвалити. Якби активісти не чергували вночі біля суду, то не знати чи б побачили ми екс-головного податківця в Україні, бо ж у нього, виявляється, ще з 2014-го в кишені паспорт Угорщини, він також підданий Великобританії й там має нерухомість. Цей процес, судячи з наелектризованості суспільства, може стати великою краплею у відрі терпіння, бо ж українці починають підозрювати, що їх тримають щонайменше за простаків: чи не всі попередні гучні затримання і заяви про мільйонні збитки, завдані державному бюджетові, а отже, нам усім, як виявилося, робили заради «картинки» в телевізорі. Затримання Насирова — особливе, бо він може розповісти чимало цікавого про те, як працюють схеми в податковій сфері, чому й кому через кордон ідуть неоподатковані вантажі, хто кого прикриває в оборудках і т. ін. Ті, хто відповідає за життя цього високопосадовця, мають добряче напружитися, щоб його інфаркт із надуманого не став справжнім. Бо ж рідко який із наших мільйонерів не збагатився і тепер не збагачується, доячи бюджет. Якщо принаймні хоч десятину з цих оборудок прикриють, то, можливо, не доведеться нам переплачувати за «Роттердам плюс» і шукати в Пенсійний фонд надходжень.

А поки що дорожчим стає жити й навіть під легким «шафе» радіти життю. Адже, окрім електроенергії, з першого березня в Україні різко подорожчали горілка, вино й пиво. З таким підвищенням погодилися депутати Верховної Ради, підтримавши закон про внесення змін до Податкового кодексу. Законом передбачається, що ставка податку на алкогольні напої зросте із 12 до 20 відсотків. Так, пиво, кріплені та ігристі вина, сидр подорожчають на 12%, слабоалкогольні й деякі міцні напої — на 20%. Згадайте: на початку грудня 2016-го вступила в дію постанова Кабміну про підвищення цін на окремі різновиди алкоголю. Тоді горілчані вироби подорожчали приблизно на 27 відсотків, а вина — на 22,2—55,6%.

Щоб народ не впав у безнадію, йому повідомили, що має право використати залишок субсидії в наступному місяці. Про це заявив директор департаменту державної соціальної допомоги Віталій Музиченко. Він пояснив, що громадяни, які отримали знижку на оплату комунальних послуг (субсидію), мають законне право використати залишок у наступному місяці в разі, якщо в поточному місяці фактично спожили менше, ніж встановлено соціальним нормативом. «Надавач послуг зобов’язаний відображати розмір субсидії чи переплату в платіжках, а в разі відсутності такої інформації в платіжці громадяни можуть звертатися зі скаргами до керівників органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування», — пояснив він.

Валентина БАЦА.

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