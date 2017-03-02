ЗАХИСТІТЬ ДІТЕЙ ВІД «СИНІХ КИТІВ»

ПРО УЧАСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ У ТАК ЗВАНИХ «ГРУПАХ СМЕРТІ» ЙШЛОСЯ ПІД ЧАС БРИФІНГУ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ОБЛАСТІ. ЯК ВІДОМО, У ТАКИХ ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТАХ ІЗ ШКОЛЯРАМИ ПРАЦЮЮТЬ КВАЛІФІКОВАНІ ПСИХОЛОГИ І ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗКИ ЗАВДАНЬ СХИЛЯЮТЬ ДИТИНУ ДО САМОГУБСТВА.

Так, нещодавно на Тернопільщині поліціянти виявили підлітка, який долучився до небезпечного квесту. Тринадцятирічний хлопчик — учень навчального закладу одного з районів. Він вступив до цієї групи і почав виконувати завдання, проте невдовзі зупинився, — розповів начальник головного управління національної поліції в області Олександр Богомол.

За словами правоохоронців, минулого тижня дитина зайшла в соціальну мережу «Вконтакте», куди їй надійшло запрошення вступити у групу «Синій кит». Хлопчик підтвердив участь і одразу отримав кілька інформаційних повідомлень, зокрема відео з двома дівчатками-близнючками. У ролику вони розповідали про тяжке життя і, зрештою, дали глядачеві завдання: вирізати ножем зображення кита на руці. Згодом хлопчик зауважив, що під час відео у близнючок мінявся колір очей, тому поліціянти вважають, що, можливо, на дитину здійснювали гіпнотичний вплив.

Підліток вирізав собі цей малюнок на руці. Правоохоронцям пояснив учинок тим, що не усвідомлював своїх дій. Наступне завдання, яке прийшло учневі — зробити глибокий поріз від плеча до кисті. Це доручення було ілюстроване відповідним зображенням. Цього разу дитина злякалася, не виконала інструкції і видалилася із групи.

За цим фактом для того, щоб провести повноцінне розслідування, уже порушено кримінальне провадження за схиляння до самогубства. Олександр Богомол також повідомив, що у поліції є кілька фактів, коли до дітей Тернопільщини в соцмережі «достукувалися» з аналогічними запрошеннями, учні вступали в групи, але не завдавали шкоди своєму здоров’ю.

Під час зустрічі начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції в області Сергій Крета розповів про небезпеку в Інтернеті для дітей молодшого шкільного віку. Так, у мережі зловмисники в доповненні із яскравими ілюстраціями пропонують їм «перетворитися на фей». Для цього вони заохочують дітей прокинутися серед ночі й відкрити усі конфорки на плиті, не запаливши газу.

Правоохоронці застерігають батьків неповнолітніх краян. Не всі вони можуть бути достатньо обізнаними та стійкими до гіпнотичного впливу. Найбільш вразлива категорія дітей — школярі 5—8 класів, а також діти з неповних, неблагополучних сімей. Тому поліціянти вживають усіх можливих профілактичних заходів. Зокрема, вони вже зустрілися із освітянами та представниками управління охорони здоров’я. Правоохоронці звертатимуться із проханням до працівників навчальних закладів проводити роз’яснювальну роботу, обстежувати вихованців на наявність тілесних ушкоджень. Організовуватимуть профілактичні бесіди і з батьками.

Під час брифінгу поліціянти зауважили: у родині повинні контролювати контакти та ігри дітей. Водночас не варто підліткам цілковито обмежувати користування Інтернетом чи гаджетами, бо чим більше батьки забороняють, тим дужче син чи донька прагнуть переступити через обмеження. Також не варто забувати, що дитина повинна мати свій особистий простір. Отже, матері чи батьку не менш важливо навчити підлітка критично оцінювати отриману інформацію.

Правоохоронці радять батькам, аби убезпечити життя та здоров’я дитини, дотримуватися таких рекомендацій:

* Приділяти більше уваги психологічному стану підлітка.

* Перевіряти шкірні покриви на наявність пошкоджень, а у разі їх виявлення, з’ясовувати обставини, за яких вони з’явились.

Особливу увагу звертати на пошкодження у формі кита та інших малюнків.

* Перевіряти акаунти дитини в соціальних мережах та групи, до яких вона входить, а також — вміст спілкування в приватних чатах.

* Звертати увагу на коло осіб, з якими загалом спілкується донька чи син і не лише в Інтернеті.

* Намагатися зайняти вільний час підлітка спортом та іншим корисним дозвіллям.

* Контролювати те, які фото та відеоматеріали містяться у гаджетах дитини.

* Встановити функцію «батьківський контроль» на усіх гаджетах доньки чи сина.

Фото з вільних джерел