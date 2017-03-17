Захистіть своє майно

ОСТАННІМ ЧАСОМ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗРОСТАЄ КІЛЬКІСТЬ КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК, ЯКІ СКОЮЮТЬ НЕ ТІЛЬКИ МІСЦЕВІ ЗЛОДІЇ, А Й ПРИЇЖДЖІ, А ТАКОЖ ЗАРУБІЖНІ ЗЛОДІЇ-«ГАСТРОЛЕРИ». ПРО ЦЕ РОЗПОВІВ ЖУРНАЛІСТАМ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОЛЕГ ІВАЩЕНКО.

За 2016 рік у Тернопільській області зареєстровано 289 квартирних крадіжок, 30 відсотків із яких розкрито.

Олег Іващенко зазначає, що найчастіше «домушники» потрапляють у квартиру, зламавши серцевину замка на вхідних дверях. Такі крадіжки становлять 50 відсотків усіх майнових злочинів. Тому правоохоронці радять громадянам ставити у квартирі подвійні двері, на других — два замки. Це допоможе затримати злодіїв. Ще один метод злодіїв пробратися у квартиру — відімкнути викруткою або «фомкою» металопластикове вікно або ж пробратися у приміщення через відчинену кватирку.

— До третього поверху злодії добираються навіть без спорядження за лічені хвилини, — стверджує Олексій Олексійович. — Багато людей думають, що металопластикові вікна надійно захистять від злому. Та, як показує практика, такі вікна дуже легко злочинці відчиняють.

Начальник управління поліції охорони радить подбати про надійні двері та замки, а окрім того, встановити охоронну сигналізацію.

— З метою посилення захисту майна громадян і протидії квартирним крадіжкам з 15 по 31 березня проходить всеукраїнська соціальна акція «Квартира під охорону». За умовами акції у зазначений період підрозділи поліції охорони зможуть взяти ваше житло під охорону за половину вартості монтажних послуг. Тобто ви сплачуєте вартість охоронного обладнання, а монтажні роботи зі встановлення сигналізації в помешканні вам виконують за половину їхньої вартості.

Окрім цього, атовцям та членам родин загиблих учасників АТО поліція охорони пропонує встановити охоронну сигналізацію у помешканні з 75-ти відсотковою знижкою на монтажні та пусконалагоджувальні роботи.

Фото з вільних джерел