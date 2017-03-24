Закордонні паспорти виготовлятимуть швидше?

У Тернополі активісти, чиновники та депутати обговорили можливість пришвидшення виготовлення закордонних паспортів без додаткової оплати.

За словами члена громадської спілки «Рада бізнесу Тернопілля» Катерини Кондратюк, тепер закордонні паспорти виготовляють органи Державної міграційної служби, проте там не вистачає потужностей, тому процес затягується. Тож, аби швидше отримати паспорт, тернополяни змушені звертатися до фірми-посередника «Документ», яка бере за послугу на 400 гривень дорожче. Та завдяки реформам із грудня минулого року виготовленням закордонних паспортів мають право займатися і органи місцевого самоврядування. Можливість здійснювати прийом та видачу документів отримали Центри надання адміністративних послуг. Для цього вони повинні закупити необхідне обладнання за кошти місцевого бюджету.

— Такі повноваження місцевому самоврядуванню надали в межах реформи децентралізації. Варто зазначити, що 70 відсотків адмінзбору за видачу паспортів надходять у місцевий бюджет. За 2016 рік ця сума сягнула 11 мільйонів гривень. А для вирішення питання з чергами у Тернополі необхідно два мільйони гривень, — зазначила Катерина Кондратюк.

За таким принципом вже успішно працюють Львів, Одеса, Київ, Луцьк. Виготовлення паспортів там пришвидшилося, бо в містах удвічі збільшили потужність процесу.

Перший заступник начальника управління Державної міграційної служби в області Іван Чубатий зауважив, що одне робоче місце коштує приблизно 220 тис. грн, для Тернополя таких потрібно придбати чотири: три на прийом документів й оформлення і ще одне — на видачу. Опрацьовуватимуть матеріали в управлінні ДМС в області.

Питання щодо пришвидшення виготовлення закордонного паспорта пообіцяли проаналізувати в Тернопільській міській раді.

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