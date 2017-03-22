Знову боєздатні

Після певного спаду збірна Тернопільщини, схоже, знову готова до боротьби за нагороди всеукраїнських турнірів із футзалу серед спортсменів з вадами слуху. В Полтаві, де минулої неділі, 19 березня, завершився чемпіонат України, підопічні граючого тренера тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ центру Мирослава Танчика змогли пробитися до четвірки кращих.

Тренерського досвіду у відомого футболіста, майстра спорту міжнародного класу Мирослава Танчика, без сумніву, ще обмаль. Однак, перейнявши естафету в заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Ярослава Бойка, який вийшов на заслужений відпочинок, молодий наставник уже зміг підготувати цілком боєздатний колектив. Разом з колегою по міжнародних баталіях у складі вітчизняних збірних як з великого футболу, так і з футзалу, теж майстром спорту міжнародного класу Іваном Кіликом змогли згуртувати молодих підопічних, яких нині в команді більше половини, на вдалий виступ.

В одному з чотирьох квартетів, які спочатку в груповому турнірі боролися за дві путівки до чвертьфіналу, стали першими завдяки впевненим перемогам над командами Волинської (11:1) і Київської (5:0) областей та нічиїй із закарпатцями — 3:3. На одному, так би мовити, диханні провели і перший, чвертьфінальний поєдинок стадії плей-оф із футзалістами Дніпропетровської області — 9:0.

А ось для того, аби на рівних змагатися з трійкою майбутніх призерів чемпіонату, підопічним Мирослава Танчика ще доведеться добряче попрацювати на тренуваннях. У півфінальному протистоянні зі столичною командою вдалося хіба розмочити рахунок — 1:5. Натомість матч за третє місце із збірною Івано-Франківської області зайвий раз нагадав про необхідність значно надійніше діяти при захисті власних воріт — 3:9. І ті з прихильників гри, які цікавляться змаганнями футболістів з особливими потребами, нехай не дивуються з прориву команди із сусідньої області. Нині стиль її гри головним чином визначають футболісти-переселенці з Луганщини.

Киянам, які завадили нашим землякам потрапити до фіналу, до речі, чемпіонами стати не вдалося. Добрі знайомі Мирослава Танчика та Івана Кілика по збірній України з Полтавщини, хоча і не змогли їх обіграти в основний час (2:2), у серії пенальті все ж домоглися бажаного — 5:4.

На фото: футзалісти Тернопільщини після завершення баталій. Граючий тренер Мирослав ТАНЧИК — крайній зліва у верхньому ряду.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»