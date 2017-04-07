Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 8 квітня на перегляд вистави «Язичники», 9 квітня — романтичної оперети «Шаріка, або Кохання січового стрільця». 12 квітня вашій увазі вистава «За крок до тебе». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 9 квітня казку «Каченя Пушок та задерикуватий Півень». Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 9 квітня, на перегляд веселої казки-гри В. Лісового (за І. Франком) «Ріпка, або Казка на городі». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

9 квітня відбудеться святкове дійство «Освятися, вербиченько, на добро». Поч. о 16.00.

«Палац кіно»

Упродовж 7—9 квітня триватиме перший Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька» (поч. о 10.00).

Художній музей

Діють ХХVІ великодня виставка писанок і листівок із фондів музею, книжково-ілюстративна експозиція «Валентина Цвєтаєва — 100», а також виставка живопису від Наталі Волянюк і Андрія Ковальського (м. Кременець).

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки