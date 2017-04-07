Чи маю право переоформити пенсію?

До вас звертається читач газети, житель с. Ланівців Борщівського району Степан Петро Семенович. 9 січня 2008 року я вийшов на пенсію як державний службовець згідно із Законом України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. №3723-ХІІ. Мені було призначено пенсію 87 відсотків від мого заробітку на час виходу на пенсію. Стаж державної служби становив 17 років 10 місяців і загальний стаж — 45 років.

Діючим законом було передбачено проведення перерахунку пенсії державним службовцям у тих випадках, коли змінюються посадові оклади працюючих державних службовців. Крім цього, із зростанням інфляції пенсію частково індексували. Починаючи з лютого 2008-го по травень 2016 року посадові оклади державних службовців не змінювались і не було ніяких перерахунків пенсій, а також відмінено індексацію пенсій держслужбовцям.

За Законом України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. №3723-ХІІ передбачено нарахування пенсії в розмірі 90% посадового окладу державним службовцям, котрі працювали 10 років на державній службі. Згідно із Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. №889-VII, який набув чинності з 1.05.2016 р., нормативними актами не передбачено проведення перерахунку пенсій. У даний час пенсіонерам, котрі працювали в державній службі, передбачено нарахування пенсій у розмірі 60% від заробітку, який вони отримують на час виходу на пенсію.

У мене таке питання. Чи маю я право як пенсіонер, якщо отримую пенсію згідно із Законом України «Про державну службу», переоформити пенсію згідно з новими нормативними актами на 60% посадового окладу, хоч у 2008 році мав призначену пенсію в розмірі 80% і додатково 7% за стаж роботи 17 років і 10 місяців?

Також роз’ясніть, як тепер нараховується пенсія державним службовцям.

На запитання нашого читача відповідають спеціалісти головного управління Пенсійного фонду в області.

Відповідно до п. 5 прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» з першого червня 2015 року скасовано норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії призначаються, зокрема відповідно до Закону України від 16.12.1993 року №3723 «Про державну службу». Враховуючи зазначене, з першого червня 2015 року пенсії, призначені в порядку та на умовах, визначених законом №3723, не перераховуються.

Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 09.12.2015 року №1013 внесено зміни до постанови від 21.05.2000 року №865 «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії», якими вилучено пункт 4 постанови, в якому визначено порядок обчислення заробітної плати для проведення перерахунку пенсій державним службовцям у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до рішень Кабінету міністрів України.

Водночас із першого травня 2016 року набрали чинності Закон України від 10.12.2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та постанова Кабінету міністрів України від 6.04.2016 року №292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році».

Законом України від 10.12.2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» не передбачено проведення перерахунку пенсій державних службовців, у тому числі призначених згідно із законом №3723. Таким чином пенсії, призначені згідно із законом №3723, тобто до першого червня 2015 року, перераховуються тільки в тому разі, якщо складові пенсійної виплати (надбавки, підвищення, доплати тощо) визначаються залежно від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щодо призначення пенсії державним службовцям з першого травня 2016 року повідомляємо: Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №889-VIII визначено право на пенсійне забезпечення державних службовців відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 року №3723-ХІІ. Порядок призначення таких пенсій затверджено постановою Кабінету міністрів України від 14.09.2016 року №622 «Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб», яка застосовується, починаючи з першого травня 2016 року.

Пенсії відповідно до закону №889-VIII у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, призначаються особам, які:

досягли встановленого пенсійного віку;

мають страховий стаж: чоловіки — 35 років, жінки — 30 років;

не призначали пенсію відповідно до закону №3723-ХІІ;

на день набрання чинності законом №889-VIII займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 закону №3723-ХІІ та актами Кабінету міністрів України,

або

на день набрання чинності законом №889-VIII мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 закону №3723-ХІІ та актами Кабінету міністрів України незалежно від факту роботи на державній службі станом на перше травня 2016 року.

Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше від дати виникнення права, в розмірі 60% суми їхньої заробітної плати, до якої зараховуються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — заробітної плати працюючого державного службовця відповідних посад і рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої зараховуються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Під час визначення заробітку для обчислення пенсії державного службовця:

— посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою державної служби (або прирівняною до неї в разі відсутності в державному органі відповідних посад державної служби);

— інші виплати враховуються за 60 календарних місяців роботи на посаді державного службовця, починаючи з першого травня 2016 року. В разі, коли на дату звернення за пенсією немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби, починаючи з першого травня 2016 року, середньомісячна сума таких виплат визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на наявні місяці роботи, починаючи з першого травня 2016 року.

Особам, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, за їхнім бажанням розмір виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг і вислугу років) може визначатись у середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше травня 2016 р., за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі.

Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Підготувала Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел