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13.04.2017 автор:  Вільне Життя

Depositphotos відкривають найбільшу в Україні фотостудію

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Український фотобанк Depositphotos створив Lightfield Productions — масштабну фотостудію площею у 2500 квадратних метрів та креативний хаб для фотографів. Комплекс розмістили у Києві на вулиці Польовій, поруч зі станцією метро Політехнічний інститут, де вже знаходиться офіс Depositphotos.

У фотостудії працюватимуть спеціалісти з кастингу, гримери, стилісти, продюсери, команда пост-продакшену та креативний відділ. Зйомки здійснюватимуться незалежними фотографами, яких студія запрошує до проектної співпраці. Для зйомок у Lightfield доступні 14 студійних зон і різноманітні декорації. Концепцію студії влаштовано так, щоб фотограф міг зосередитися на творчості, не витрачаючи сил і часу на організацію зйомки та інші клопоти.

Lightfield робить ставку на формування активної української фотоспільноти. На даний момент студія вже запустила фотошколу, куратором якої є журнал Bird in Flight.

Інна КОРКІШКО

Джерело: Watcher

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