«Доступні ліки»: першоквітневий жарт чи цинічна брехня?

Першого квітня держава вкотре надурила українців, причому з особливим цинізмом, бо «жарт» стосувався хронічно хворих людей — тих, котрі боряться із серцево-судинними недугами, діабетом другого типу та бронхіальною астмою. Урядова програма «Доступні ліки», що мала б із першого квітня забезпечити таких пацієнтів найпростішими ефективними препаратами, знову не запрацювала. У понеділок я зателефонувала в понад десяток тернопільських аптек — комерційних та державних — і в кожній мені відповідали, що поки не уклали договору на участь у програмі чи не отримували щодо неї від свого керівництва жодних вказівок.

Нагадаємо: програма «Доступні ліки» вже ославилася одним фальстартом. Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун ще наприкінці минулого року пообіцяла, що механізм відшкодування вартості медпрепаратів (реімбурсації) запрацює з першого січня 2017-го, але не склалося. Тоді деякі медикаменти зникли з продажу взагалі, а власники аптек пояснювали це тим, що держава встановила на них необгрунтовані ціни. Відтак уряд дав міністерським чиновникам час до квітня. І гроші на реалізацію програми у 2017 році їм виділив немалі — півмільярда гривень. Невже за три місяці не можна було запустити механізм? Тим паче, що велосипед винаходити не треба — система реімбурсації успішно працює у багатьох країнах світу.

…На дешеві ліки найбільше надіялися пенсіонери й інші соціально незахищені категорії людей із вище переліченими недугами. Чому саме ці три діагнози охопила програма? Бо, за інформацією МОЗ України, «смертність від серцево-судинних хвороб становить 65% від загальної смертності населення в Україні. Відповідно до статистичних даних за 2015 рік, на діабет ІІ типу страждає один мільйон осіб. Це у шість разів більше, ніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано 210 тис., за статистикою 2015-го. Здебільшого це діти та молодь».

Саме від цих хвороб (та ще від онкологічних) люди найчастіше втрачають працездатність і помирають. Хоча, за словами фахівців, з цими трьома захворюваннями успішно можна боротися на амбулаторному рівні. Отже, хворим на ці недуги держава вирішила гарантувати значно здешевлені або й зовсім безкоштовні ліки. Аби їх отримати, людина має взяти у лікаря правильно виписаний рецепт, завірений спеціальною червоною печаткою, і протягом тридцяти днів звернутися до аптеки з позначкою «Доступні ліки». Вартість дешевих препаратів держава зобов’язується компенсовувати повністю, дорожчих — частково. Препарати, вартість яких перевищує референтну ціну (ту, за якою розраховують компенсацію) в п’яти сусідніх з Україною державах, під програму не підпадають.

До речі, орієнтуючись на аптечні ціни Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії та Латвії, МОЗ України встановило граничну оптово-відпускну ціну на препарати, що містять 21 діючу речовину з програми реімбурсації, аби таким чином регулювати ціни на ліки. У понеділок на сайті міністерства з’явився перелік цих препаратів, а у вівторок, за словами заступника міністра охорони здоров’я Романа Ілика, вони мали бути в аптеках. Проте логотипів «Доступні ліки» на дверях аптек я не помітила. У кількох комерційних мені «не для преси» повідомили, що брати участь у програмі не будуть, бо не довіряють державі. Свого часу вони вже погодилися продавати здешевлені ліки гіпертонікам, але переконалися, що з державою неможливо грати в чесні ігри. Я ж пригадала, як наприкінці 2015-го в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації зібрали прес-конференцію, аби повідомити: область отримала багато грошей на відшкодування вартості медпрепаратів для гіпертоніків, тож гайда їх використовувати якнайшвидше. Наша газети опублікувала цю інформацію — і вже наступного дня почали телефонувати обурені люди, бо ніде не могли купити бодай здешевлених препаратів. І в рамках програми «Доступні ліки» аптеки мають підписувати договори з місцевими органами влади на добровільних умовах, тож ми можемо цього ніколи не дочекатися.

Тим часом чиновники, в тому числі й обласного рівня, продовжують лукавити, повторюючи інформацію, оприлюднену на сайті МОЗ України. Наприкінці березня начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук сказав, що Тернопільщина отримала на реалізацію програми 13 мільйонів гривень, й «обнадіяв»: «Як бачимо, реформи в галузі охорони здоров’я продовжуються». І нагадав номер телефону гарячої урядової лінії — 15-45.

З такого реформування було б смішно, якби не було так гірко…

Фото з вільних джерел