І найменші вже здобули перемогу над собою

Улюблений для багатьох атлетів палац спорту «Текстильник» минулої неділі, 9 квітня, став ареною проведення чемпіонату Тернопільщини з гирьового спорту, який відбувся паралельно з відкритою першістю Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. За нагороди змагань боролися майже сім десятків богатирів (конкретніше — 67 спортсменів) усіх вікових груп, які є членами обласного осередку Федерації гирьового спорту України.

Без згадки про приналежність атлетів до тієї чи іншої громадської спортивної організації нині, на жаль, не обійтися. В той же час конкурент федерації, Союз гирьового спорту України, який нині має статус національного, проводив у Хмельницькому юніорський чемпіонат та Кубок України серед дорослих. Утім, правдою є і те, що всеукраїнські змагання конкурентів навряд чи суттєво позначилися на рівні обласних стартів.

З унесених до заявки на поїздку до сусідів дев’ятьох учасників сформованої Михайлом Домінюком збірної заслуженому тренерові України і майстрові спорту міжнародного класу Зіновієві Кульчицькому, скажімо, відомі імена не більше половини з них. Та й і з цієї команди найбільш відомий атлет, вихованець сільського товариства «Колос», який неодноразово ставав чемпіоном області, через травму не виступав. А «союзним» новачкам, заявленим за товариством «Динамо», в управлінні фізичної культури та спорту облдержадміністрації навіть спортивних розрядів не присвоювали. Тобто, апріорі не мали можливості брати участь у всеукраїнських змаганнях.

Зрештою, ні Зіновій Кульчицький, ні голова обласного осередку федерації, теж заслужений тренер України і майстер спорту міжнародного класу Петро Багрій із Збаража особливо нарікати на конкурентів наміру не мали. Хоча результати власних багаторічних зусиль, відданих для розвитку улюбленого виду спорту, звичайно ж, не можуть не тішити. Хіба когось може залишити байдужим, коли під час юнацьких баталій на поміст виходить третьокласник загальноосвітньої школи Микита Григоряк і у вправі за довгим циклом здійснює шістнадцять успішних підйомів двох 8-кілограмових гир.

Не могла не потішити і та обставина, що спільну мову з управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації таки вдалося знайти. Нехай і на пару з Тернопільською ОДЮСШ із літніх видів спорту, але обласні змагання у вправі за довгим циклом у всіх вікових групах удалося провести організовано та з традиційною для них гострою конкуренцією за призові місця. А завдяки Тернопільському молокозаводові чемпіони отримали в нагороду не тільки медалі і грамоти, а й смачну і поживну продукцію торгової марки «Молокія».

Що ж до спортивних підсумків, то чемпіонами області серед дорослих стали Богдан Тольпа і Петро Багрій із Збаража, Антон Дуль і Сергій Сусь з ОДЮСШ, Тарас Скобельський із Бучача, Степан Гайдук із Кременця (тренер — Василь Петрук) і Роман Сіправський з Великої Березовиці Тернопільського району.

Трьом з них, молодшим за віком (Тольпі, Дулю і Гайдуку), природно, не було рівних і в турнірі юніорів. Так само, як Ярославові Теслюку та Ігореві Коцюку з ОДЮСШ, Романові Баланюку (тренер — Віталій Гуголь) і Тарасові Кузьмі із Збаража. А баталії юнаків і дівчат у двох вікових групах завершилася успіхом Євгена Філика, Іванни Омельчук, Андрія Тольпи та Андрія Жили із Збаража, Богдана Барана і Василя Шпуняра з ОДЮСШ, та Ольги Леськів з Бучача (тренер — Руслан Бойко).

Командну суперечку серед дорослих виграли очолювані Зіновієм Кульчицьким богатирі з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, випередивши силачів із Збаразького (Багрій і Гуголь) і Кременецького (Петрук) районів. Натомість після юніорських баталій двом першим збірним довелося поступитися дружній команді з Кременеччини. На завершення ж організатори запропонували надзвичайно видовищний вид програми — командну естафету. Чемпіонський титул завоювало тріо атлетів з ОДЮСШ, випередивши головних конкурентів із Кременеччини на один підйом. Третє місце в збірної Збаразького району. Добрих слів заслуговують також атлети, які виступали за другу команду ОДЮСШ.

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