ІЗ НЕЗВИЧАЙНОЮ ПИСАНКОЮ — ДО КИЄВА

ЦЬОГОРІЧ ІЗ ВОСЬМОГО ПО ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЄ КВІТНЯ В КИЄВІ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ VII ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПИСАНОК, ДЕ ЗБЕРУТЬСЯ НАЙКРАЩІ ХУДОЖНИКИ, ЩОБ РОЗМАЛЮВАТИ ВЕЛИКОДНІ ЯЙЦЯ РОЗМІРОМ ВІД П’ЯТИ САНТИМЕТРІВ ДО ДВОХ МЕТРІВ. УЧАСТЬ У НЬОМУ БРАТИМЕ Й НАШ КРАЯНИН З ТЕРЕБОВЛІ ТАРАС ПРИСТУПА.

Митець представить у столиці величезну писанку, розміром 90 на 60 сантиметрів. На ній чоловік зобразив українське село зі старовинними хатами під солом’яними стріхами, а позаду дерев’яна сільська церква. Вибрав такий мотив, бо вважає, що саме із села бере початок українське коріння.

— Організатори фестивалю надіслали мені пластикову заготовку — у формі яйця — розміром 90 на 60 сантиметрів, — розповідає Тарас Приступа. — Протягом двох тижнів я розписував її олійними й акриловими фарбами. І от вийшла така цікава робота — «Мальовничий хутір». Я намагався відобразити на цій писанці те місце, де я ріс і живу, мій рідний край та його колорит. Використовував кольори літа, адже це час, коли все зеленіє та квітне. Сподіваюся, мені вдалося передати цей настрій, дух та ідею, а кожен із тих, хто побачить цю писанку, відчує лише позитивні емоції.

На цьому фестивалі збираються художники вже з готовими виробами. Тому наш земляк повезе свою писанку завершеною. Однак на фестивалі також буде змога розфарбувати великодні вироби.

Тарас Приступа також розповів, що живописом захоплювався змалечку. Здебільшого працює у стилі реалізму. Любить писати українські пейзажі й польові квіти. До цього надихає краса рідної землі. Окрім того, часто пише ікони та картини на релігійну тематику. Мистецтво крокує з ним по життю, тому малює картини Тарас щодня. Каже, що має багато задумів, і все це хоче втілити та передати на полотні. А живопису художник навчався в Теребовлянському вищому училищі на спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», а також у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, де здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» та має кваліфікацію вчителя образотворчого мистецтва, етики й естетики загальноосвітньої школи першого, другого та третього ступенів.

Тарас Приступа неодноразово представляв свої роботи на районних і обласних виставках, вони нині є у приватних колекціях в Україні, Італії, Греції, Польщі та Фінляндії.

До слова, у рамках фестивалю писанок в Києві діятимуть унікальний музей просто неба, де експонуватимуться 374 роботи митців у напрямку «писанка-мальованка», всеукраїнська колекція традиційних писанок з регіональними особливостями нашої країни, зона майстер-класів, де кожен зможе створити власну писанку. Окрім того, будуть представлені 111 писанок-мальованок, які виконані наймолодшими учасниками фестивалю. Все це можна буде побачити на Софійській та Михайлівській площах, а також у парку «Володимирська гірка».

На фото: Тарас ПРИСТУПА з писанкою.

Фото з архіву Тараса Приступи