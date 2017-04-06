Християни об’єдналися в молитві за мир

У СПІЛЬНІЙ МОЛИТВІ ДО ГОСПОДА ЗА МИР В УКРАЇНІ Й ПЕРЕМОГУ НАД АГРЕСОРОМ ОБ’ЄДНАЛИСЯ СОТНІ ВІРНИХ РІЗНИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ. ЗАХІД У ТЕРНОПОЛІ, ЯК І В УСІЙ УКРАЇНІ, ВІДБУВСЯ У НЕДІЛЮ, 2 КВІТНЯ. СПІЛЬНО МОЛИЛИСЯ ЗА МИР І ПЕРЕМОГУ НАД АГРЕСОРОМ ТАКОЖ У КОЖНОМУ РАЙОННОМУ ЦЕНТРІ ОБЛАСТІ.

На Театральному майдані обласного центру за Україну разом молились священики і вірні Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної, Української греко-католицької, Римо-католицької церков, Об’єднання християн віри Євангельської та Всеукраїнського союзу церков Євангельських християн-баптистів.

Під час молебнів також молилися за звільнення полонених і в’язнів, які за вірність Україні позбавлені окупантами свободи; за мирних мешканців Донбасу і Криму, які страждають від війни та окупації; за біженців та вимушених переселенців, які полишили рідні оселі, рятуючи своє життя.

Християни об’єдналися в молитві з вірою, що Господь почує наші прохання і наблизить час, коли чужинці, що прийшли з війною на нашу землю, полишать її і в нашій країні запанує мир.

Віра КАСІЯН.

Фото прес-служби облдержадміністрації