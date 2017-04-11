Купуєте в інтернет-магазинах?

Покупки в Інтернеті — це завжди зручно, але водночас ризиковано. Бо ніколи не знаєш, хто там, по той бік екрана: відповідальний продавець чи хитрий шахрай.

— Не так давно я хотіла замовити собі в Інтернеті сумку, — розповідає студентка Тернопільського педуніверситету Віра Карпінська. — Знайшла в соціальній мережі «Вконтакті» профіль продавця. У неї був великий вибір одягу та аксесуарів. Сумка, яка мені сподобалася, коштувала 400 гривень. Я, не довго думаючи, написала продавцю: вибрала колір, розмір та вказала свою адресу.

Відповідь, ясна річ, не змусила себе довго чекати. Ввічливий продавець повідомила, що перед відправкою я повинна надіслати їй на картку завдаток — 100 гривень. Я, не маючи за плечима великого досвіду здійснення подібних покупок в Інтернеті, надіслала їй цю суму. Минув час, а сумка не надходила. Я написала до продавця. У відповідь — тиша. Згодом вона видалила свій профіль, а моя сумка так і залишилася нездійсненною мрією.

Студентка після цієї ситуації більше не довіряє інтернет-продавцям, а воліє здійснювати покупки в реальних магазинах. Бо там, як каже дівчина, є можливість роздивитися товар, оцінити його не за картинкою, а на власні очі. Окрім цього, може бути впевненою в тому, що, розраховуючись за товар, вона його отримає.

— Операції щодо купівлі-продажу в інтернет-магазинах підпадають під дію законів України «Про електронну комерцію» та «Про захист прав споживачів», — пояснює тернопільський адвокат Христина Брикса.

Жінка переконує, що покупець захищений законом і має право на доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її якість, асортимент і виробника. Окрім цього, покупець має право на купівлю продукції та обслуговування належної якості. Державою гарантується право покупця звернутися до суду чи інших уповноважених державних органів за захистом у разі порушення прав споживача.

— Для належного захисту своїх прав, у разі потреби, особа має подбати про належну доказову базу, — пояснює адвокат. — Зокрема, важливо зберегти реквізити виробника (виконавця, продавця), інформацію щодо укладення угод в електронному вигляді (договір, який укладено в інтернет-магазині, вважається електронним правочином), платіжні документи про оплату товарів із вказаним призначенням платежу тощо.

Міжнародна інтернет-компанія ОLХ на своєму сайті надає низку правил безпечної покупки. Головним правилом є здійснення покупки без передоплати: зустрічайтеся із продавцем і особисто передавайте гроші, а якщо продавець з іншого міста, користуйтеся доставкою з післяплатою. Не менш важливо купувати товар тільки з можливістю його перевірки або ж повернення.

Тому не варто гарячкувати, здійснюючи покупку в Інтернеті. Важливо бути розважливим та виконувати усі рекомендації юристів щодо убезпечення себе під час таких покупок.

Мирослава МУКВИЧ,

студентка ІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел