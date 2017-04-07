«МИ ТВОЇ, ВКРАЇНО, КОЗАКИ»

НАПРИКІНЦІ БЕРЕЗНЯ У ТЕРНОПОЛІ, В УКРАЇНСЬКОМУ ДОМІ «ПЕРЕМОГА», ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА «КОБЗА». ОРГАНІЗАТОРАМИ ЙОГО СТАЛИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КОБЗАРІВ УКРАЇНИ. ФЕСТИВАЛЬ ПРИСВЯЧЕНИЙ 203-Й РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ТОЖ ЗВУЧАЛО БАГАТО ТВОРІВ НА ЙОГО СЛОВА.

Різноманітною була програма фестивалю. Тут і виставка кобзарського мистецтва, організована Тернопільським обласним осередком НСКУ, і круглий стіл «Українське кобзарське мистецтво: сучасне і майбутнє» за участі голови Національної спілки кобзарів України, професора, народного артиста України Володимира Єсипка, а також викладачів класу бандури та керівників ансамблів і капел бандуристів області, і, звісно ж, святковий концерт.

Своє мистецтво на фестивалі представили бандуристка Анжеліка Желіба з Монастириської, кобзар Юрій Баришовець зі Збаража, студентка Київського національного університету культури і мистецтв, торбаністка Марина Віксніна, студентка ІІ курсу Тернопільського обласного державного музичного училища імені Соломії Крушельницької Марія Корчак, дует бандуристок Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у складі Віти Ткачук та Вікторії Єрке, бандуристка з Тернополя Ірина Кріль, ансамблі бандуристок «Веснянка» Тернопільського музучилища імені Соломії Крушельницької та бандуристів Тернопільської комплексної експериментальної школи мистецтв імені Ігоря Герети, зразковий аматорський ансамбль бандуристів Острівської дитячої музичної школи «Диво-струни», зразкова аматорська капела бандуристів Заліщицької дитячої музичної школи та районного будинку народної творчості, народні аматорські капели «Мрія» Чортківського РБК імені Катерини Рубчакової та Кременецького районного будинку культури. Своєрідний майстер-клас продемонстрував і народний артист України Володимир Єсипок. А завершувала святкове дійство уславлена Струсівська заслужена капела бандуристів «Кобзар» під орудою заслуженого працівника культури України Ігоря Козака. У її виконанні врочисто прозвучала пісня «Ми твої, Вкраїно, козаки» — про славне лицарство козацьке, що передається із століття в століття.

Фестиваль організували задля відродження, збереження та популяризації кобзарського мистецтва, втілення в життя ідеї національно-патріотичного виховання української молоді на найкращих зразках народної та сучасної української пісні. І він справді став величним святом, що наповнював душі слухачів любов’ю до рідного краю, вірою та надією на неподільність і непереможність нашого народу, і вкотре переконував у потребі щоденної творчої праці для відродження та утвердження самобутності українського мистецтва на Тернопіллі та в Україні загалом.

Дарія ЧУБАТА,

голова міського об’єднання «Просвіти».

Іван ВИСПІНСЬКИЙ,

провідний методист Тернопільського обласного методичного центру народної творчості.

На фото: співає Струсівська заслужена капела бандуристів України «Кобзар»; торбаністка Марія ВІКСНІНА.

Фото з вільних джерел