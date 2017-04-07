Впродовж 21.03-03.04 Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області відбувалися робочі візити у Теребовлянський, Борщівський, Збаразький, Кременецький та Зборівський райони.

Метою реалізації проекту Міністерства юстиції України «Я маю право» є підвищення рівня правової грамотності громадян та надання правової допомоги якомога ширшому колу осіб, оскільки необхідно перейти на новий рівень і почати озброювати українців знаннями про їхні права у спілкуванні з чиновником, у спілкуванні з суддею, у спілкуванні з прокурором.

Для якісного впровадження проекту Мін’юсту Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області у співпраці з головами районних державних адміністрацій, головами місцевих рад об’єднаних територіальних громад здійснювалося надання правового консультування та безоплатної правової допомоги жителям області безпосередньо керівництвом управління.

В рамках проекту керівництво Головного територіального управління юстиції відвідали Микулинецьку, Теребовлянську, Озерянську, Більче-Золотецьку, Скала-Подільську, Борщівську, Лопушненську, Почаївську, Залозецьку, Озернянську об’єднані територіальні громади, Зборівську, Збаразьку та Кременецьку міські ради, Теребовлянську, Борщівську, Збаразьку, Кременецьку та Зборівську районі державні адміністрації, у яких проводилися заходи із громадянами щодо популяризація реформ Міністерства юстиції України, он-лайн сервісів та здійснювався прийом громадян у місцевих бюро правової допомоги.

На виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу», наказом Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області від 09.03.2017 № 111/45 «Про затвердження Плану заходів та Графіків проведення консультування в бюро правової допомоги в І півріччі 2017 року» Головним територіальним управлінням юстиції впроваджено постійне проведення правоосвітніх заходів, щодо популяризація реформ, які проводяться Міністерством юстиції України, відновлення порушених прав людини (дитини), допомоги жертвам работоргівлі, та запобігання вказаному ганебному факту, протидії негативному впливу інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних засобів масової інформації, запобігання проявам корупції, захисту прав учасників АТО та членів їх сімей та щодо он-лайн сервісів Мін’юсту.

В рамках реалізації пілотних проектів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану під назвою «Видача свідоцтв про народження дитини у пологовому будинку» та «Реєстрація місця проживання новонародженої дитини у пологовому будинку», відбулося урочисте вручення свідоцтв про народження та довідок про реєстрацію місця проживання: 22 березня 2017 року безпосередньо у приміщенні пологового відділення комунальної установи Теребовлянської районної ради «Теребовлянська центральна районна лікарня», 23 березня 2017 року у приміщенні пологового відділення Борщівської районної центральної комунальної лікарні, 24 березня 2017 року у приміщенні пологового відділення Збаразької районної центральної комунальної лікарні, 31 березня 2017 року у приміщенні пологового відділення Кременецької районної центральної комунальної лікарні. Батькам та немовлятам вручено приємні символічні подарунки.

Учасниками заходів активно обговорювались позитивні аспекти реалізації на практиці вищевказаного пілотного проекту.

В ході усіх зустрічей, з метою впровадження проекту «Я маю право» розповсюджено ряд інформаційних буклетів: «Онлайн – запис через Інтернет на прийом до відділу ДРАЦС», «Апостилювання документів», «Державна реєстрація народження дитини у пологовому будинку», «Реєстрація шлюбу за одну добу замість тридцяти днів», «Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Дотримуйтесь правил Інтернет-безпеки», «Друга хвиля е-декларування» та інші (із повним переліком інформаційних матеріалів можна ознайомитись ТУТ).

Переглянути інформацію про проведені заходи та слідкувати за інформацією про участь у наступних, можна на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області за посиланнями:

На офіційному веб-сайті ГТУЮ у Тернопільській області – http://terjust.gov.ua

та на сторінці у Фейсбук – https://www.facebook.com/TERNJUST/.