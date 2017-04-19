НАХАБСТВУ ГРАФОЛОГА НЕМАЄ МЕЖ

10 БЕРЕЗНЯ 2017 Р. В НАШІЙ ГАЗЕТІ ПІД РУБРИКОЮ «ІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЧЕРКУ» БУЛА ОПУБЛІКОВАНА СТАТТЯ ДМИТРА ШТОКАЛЮКА «У РУКОПИСАХ ШЕВЧЕНКА – ЙОГО ХАРАКТЕР». У НІЙ АВТОР ЗА СУМНІВНОЮ ФОТОКОПІЄЮ РУКОПИСНОГО ТЕКСТУ ЗНАМЕНИТОГО «ЗАПОВІТУ» НАВАЖИВСЯ ОЦІНЮВАТИ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Й РІВЕНЬ МОРАЛЬНОСТІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ. І ДОХОДИТЬ НАХАБНОГО ВИСНОВКУ, ЩО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО «ВИРІЗНЯВСЯ СКЛАДНИМ ХАРАКТЕРОМ», «ЙОГО АМБІЦІЯМ ТА ЧЕСТОЛЮБСТВУ НЕ БУЛО МЕЖ», «СВОЇ ІНТЕРЕСИ ТА ПОТРЕБИ ВІН СТАВИВ НА ПЕРШИЙ ПЛАН», «В ДЕЯКИХ ВИПАДКАХ ПОЗИЦІОНУВАВ СЕБЕ ЯК ГРУБА Й ЗАРОЗУМІЛА ОСОБИСТІСТЬ», «ВМІВ ПЕРЕКОНЛИВО ОБМАНЮВАТИ», «НЕ ОБМЕЖУВАВ СЕБЕ У МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТАХ», «БУВ СЛАБОХАРАКТЕРНИМ», «ІСНУЄ ЙМОВІРНІСТЬ НАЯВНОСТІ В НЬОГО КОМПЛЕКСУ НЕПОВНОЦІННОСТІ…». ДО РЕЧІ, ЦЕ ОПРИЛЮДНИЛИ, КОЛИ МИ ВІДЗНАЧАЛИ ДЕНЬ СМЕРТІ УКРАЇНСЬКОГО ГЕНІЯ.

У тому ж номері газети знайшлося місце ще одному шедевру Д. Штокалюка «Ким насправді є знаний сепаратист?» Автор взявся досліджувати фотокопію підпису керівника «ДНР» Олександра Захарченка і так характеризує піддослідного: «емоційна та імпульсивна людина, яка прагне до незалежності», «за добре продуманим образом жорсткої людини маскується м’яка й поступлива особистість», «мислить конкретно й зазвичай концентрується на основних речах», «його характерні ознаки – енергійність, темпераментність і жвавість», «якщо б не було російської агресії, то навряд чи вчиняв би протизаконні дії».

17 березня ц.р. у «Вільному житті плюс» під аналогічною рубрикою з’явився черговий твір Д. Штокалюка «Ватажок сепаратистів не доводить справу до кінця?» Цього разу удостоївся реклами керівник «ЛНР» Ігор Плотницький. За фотокопією підпису автор вважає останнього: «самовпевненою особистістю, яка звикла вникати в суть справи та концентруватися на ній», «ухвалює рішення повільно, обдумуючи і враховуючи кожен можливий крок», «його важко обдурити», «психологічно стійкий», «ощадливий та економний».

З Інтернету відомо, що Дмитро Штокалюк ще досить молодий, історик за фахом і графолог за покликом душі. Він стверджує, що «за почерком можна дізнатися, обманює людина чи говорить щиро, відповідальна чи схильна до авантюр…, а кожен гачечок, нахил і навіть відстань між літерами мають своє значення і відображають внутрішню суть людини та її здібності».

Як колишній слідчий та практикуючий адвокат із загальним 40-літнім стажем вважаю, що пан Дмитро верзе нісенітницю. Для з’ясування важливих фактичних обставин часом потрібні спеціальні знання. В таких випадках призначається експертиза. Експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань, пройшли відповідну підготовку в спецустановах Мін’юсту, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Для встановлення індивідуально-психологічних особливостей особи призначається психологічна експертиза. Щоб установити, чи перебував автор підпису та почерку в незвичайному стані, призначають почеркознавчу експертизу. В таких випадках фахівцям надають вільні та експериментальні зразки почерку і підпису особи, вони повинні обстежити цю особу, вивчити її медичну документацію, характеристики тощо.

Мені так і не вдалося знайти достовірної інформації, що Д. Штокалюк має кваліфікацію експерта з певної спеціальності. Графологічної експертизи взагалі не існує, графологію вважають псевдонаукою, а графологів – ледь не ворожбитами. Стверджувати за сумнівною фотокопією рукописного тексту, що Тарас Григорович Шевченко «вмів переконливо обманювати» — це приблизно те саме, що вважати заступника міського голови Тернополя Л. О. Бицюру поганою людиною, виходячи лише з походження його прізвища.

Людину найкраще характеризують не почерк, не прізвище, а її минуле, тобто вчинки. Щоб оцінити Великого Кобзаря, достатньо прочитати хоч деякі його твори. В них відображено все.

Але в Діми Штокалюка інші душевні захоплення. Він навіть не приховує, що йому більше подобаються ватажки сепаратистів Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Чому — це вже запитання до спецслужб.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел