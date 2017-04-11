Педагогічний ярмаркує

На факультеті філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка третього квітня відбувся благодійний Fashion-ярмарок. Студенти продавали смаколики, пропонували послуги перукарів, візажистів, майстрів манікюру, а також фотографів. Окрім цього, в рамках заходу кожен охочий мав змогу відвідати Тернопільський драматичний театр, де студентам показали виставу «Фараони».

Організували захід студентський профком і студенти факультету філології та журналістики. Виручені кошти віддадуть на підтримку дітей-сиріт.

Профорг факультету філології та журналістики Наталя Серкіз зазначила, що Fashion-ярмарки стали традицією для університету.

— Минулого року в рамках цього заходу ми збирали кошти для бійців АТО, — каже Наталя. — Цьогоріч вирішили допомогти дітям-сиротам. Тішить, що студенти та викладачі університету залюбки долучилися до цієї акції.

Ірина ГОРОХОВЯНКО,

студентка І курсу факультету філології і журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

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