Презентували книгу звитяги

Цими днями у Державному архіві Тернопільської області відбулася презентація проекту «Книга звитяги Євромайдану та АТО». Інформацію для нього збирали школярі Тернопільщини разом з кураторами, відтак оформили матеріали у книжку (у вільному доступі інформація є в мережі Інтернет). Робота над «Книгою звитяги Євромайдану та АТО» тривала три роки.

Виставку відкрив директор Держархіву області, кандидат історичних наук Федір Полянський. З вітальним словом виступили: начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома, директор обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Олександр Петровський.

Зокрема, директор архіву відзначив, що подія, котра відбулася – непересічна. Адже книжка наснажена багатьма свідченнями, фотографіями, фактами, документами — вона стане вагомим доповненням фонду архіву. На її значущості наголосила також Ольга Хома. Звертаючись до присутніх учнів, вона мовила:

— Ви зі свого молодечого погляду пишете історію, яку бачите на власні очі. Знаковим є те, що її вивчатимуть ваші діти, тому ви маєте змогу наочно показати й розповісти про те, що відбувається на теренах нашої держави, що ви відчували не лише своїм розумом, а й серцем. Ці події довели: сила духу, розум, відвага — перемагають усе.

Олександр Петровський додав:

— Ця справа — надзвичайно важлива. Зібрані матеріли є документальними свідченнями, котрі використовуватимуть історики, пишучи книжки та підручники. Наступні покоління учнів та студентів будуть користуватися цими матеріалами. Це важливо і для тих героїв, котрі загинули, і для тих, хто нині живий. Так пам’ять про них завжди буде належно пошанована.

Про участь у проекті розповіла одна з ініціаторів пошукової роботи, голова об’єднання старшокласників «Авангард» Анастасія Гончар. Зокрема, про те, що задум проекту зародився ще в березні 2014 року, коли представники «Авангарду» побували на Майдані у Києві.

— Ми вирішили зберегти пам’ять про людей, які боролися за свободу українців. Учнівські колективи формували списки учасників Євромайдану. Щоб показати їхнє життя і життєвий подвиг, збирали фото- і відеоматеріали, записували їхні спогади або спогади родичів загиблих. Після початку бойових дій на сході ми розширили свою роботу. Другим етапом стало збирання матеріалів про вояків АТО.

Найактивніших школярів та кураторів відзначили грамотами і дипломами.

Фото з вільних джерел