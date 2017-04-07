Що робити із земельною ділянкою?

Я купила на аукціоні магазин, розташований у селі. Для його обслуговування рішенням сесії сільської ради мені надали в оренду з правом викупу земельну ділянку і встановили орендну плату в розмірі 12 відсотків від її нормативної грошової оцінки. Згодом я намагалася викупити цю ділянку, однак отримала відмову: начебто відсутні документи про державну реєстрацію будівлі та про сплату мною авансового внеску. Потім звернулася до голови сільради з письмовою заявою про зменшення розміру відсоткової ставки орендної плати за землю під викупленим магазином. Мені знову відмовили.

Що робити далі?

До свого листа додаю копії документів на спірну ділянку.

МАРІЯ.

Заліщицький район.

Придбаний вами у квітні 2014 р. магазин раніше перебував у власності Заліщицького райСТ і розміщений на земельній ділянці, наданій цьому райСТ в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Крім магазину, на вказаній ділянці є буділя торгового центру. Наведені факти підтверджуються державним актом на право постійного користування земельною ділянкою від 6 жовтня 2011 р. та витягом з Державного земельного кадастру.

У червні 2014 р. сільрада своїм рішенням вилучила з постійного користування райСТ і надала вам ділянку площею 0,1234 га. В райСТ залишилося 0,0849 га. Вас і райСТ зобов’язали виготовити документацію для подальшого укладання договорів оренди земельних ділянок, на яких розташовані належні вам торгові об’єкти. Ви виготовили технічну документацію на земельну ділянку площею 0,1234 га та сплатили всі потрібні для цього кошти.

Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об’єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача (стаття 120 Земельного кодексу, далі — ЗК).

Однак набуття права постійного користування земельною ділянкою комунальної власності можливе тільки для осіб, визначених у статті 92 ЗК. До таких належать відповідні підприємства, установи та організації. Тому сільрада уклала з вами договір оренди.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу за земельні ділянки державної або комунальної власності не може перевищувати 12 відсотків від нормативної грошової оцінки (стаття 288 Податкового кодексу).

Підставами для відмови в продажу земельної ділянки можуть бути неподання необхідних документів та відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається (стаття 128 ЗК).

Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації (статті 181, 182 Цивільного кодексу). Земельні ділянки та розташовані на них будівлі належать до нерухомого майна. Право оренди земельної ділянки теж підлягає державній реєстрації (стаття 6 Закону «Про оренду землі»).

Якщо ви не маєте наміру продавати магазин, то постарайтеся викупити орендовану земельну ділянку. Для цього треба сплатити авансовий внесок і надати відповідні документи.

Змінити умови договору оренди землі, у т.ч. зменшити розмір орендної плати, можна за взаємною згодою сторін або в судовому порядку. Для цього потрібні вагомі підстави. Наприклад, погіршився стан земельної ділянки не з вини орендаря, змінилася її категорія чи вид використання тощо.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел