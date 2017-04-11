Телефон довіри управління СБУ в Тернопільській області

Драмтеатр Завітайте в суботу, 22 жовтня, на перегляд музичної комедії І. Котляревського «Наталка Полтавка». 23 жовтня вашій увазі музична комедія С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», 26 жовтня — героїчна трагікомедія П. Ар’є «Слава героям», а 27 жовтня — драма І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Поч. о 19.00. Для дітей актори 23 жовтня зіграють казку Б. Мельничука […]