ВЕЛИКОДНЯ КРАСА ВЛАСНИМИ РУКАМИ

У ТЕРНОПОЛІ ВІДБУВСЯ ЧЕТВЕРТИЙ МІСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА «ЯЙЦЕ-РАЙЦЕ». ЗАХІД, ЩО ОРГАНІЗУВАВ КОЛЕКТИВ МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ВІДВІДАЛИ УЧНІ ПОЗАШКІЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ.

Дійство розпочали з урочистостей. Із дітьми поспілкувалася народна майстриня Тетяна Семенець й розповіла їм про давню символіку розпису яєць. Це мистецтво мисткиня порівняла з підписанням листівки дорогій людині. Адже через спеціальні знаки, виведені писачком, наші предки закодовували на яєчках побажання на цілий рік. Окрім цього, Тетяна Семенець поділилася з учасниками фестивалю головною умовою красивого рукотвору — над ним треба працювати з радістю і любов’ю. Святкового настрою усім присутнім додали і виступи зразкової дитячої хорової студії духовної пісні «Фантазія» міського центру творчості дітей та юнацтва.

Відтак стартувала основна частина фестивалю, під час якої хлопчики і дівчатка мали змогу долучитися до різноманітних майстер-класів з виготовлення великодніх сувенірів та опанування традиційних і нетрадиційних технік писанкарства. Заняття проводили педагоги центру — майстри народної творчості. Діти працювали у різноманітних творчих напрямках: створювали святкові листівки, пасхальні прикраси з гофрованого паперу, бісеру, ознайомлювалися з мистецтвом декупажу.

Керівник гуртка «Фітодизайн» Марія Гайда допомагала охочим створювати крапанки. Майстриня розповіла, що оздоблювати яйце зовсім не важко, тим паче, це найлегша техніка оформлення писанок для початківців. А ось після освоєння крапанок уже варто пробувати писати писанку, мальованку, дряпанку, розвивати хист у нетрадиційних техніках писанкарства.

Школярка Юля Паляниця під час майстер-класу власноруч створила вже другу свою крапанку, першу дівчинка виготовила до минулого Великодня. Юля розповіла, що, окрім яйця, для роботи потрібні писачок, віск та фарби, а ще — це вимагає уважності й терпіння.

Варто зазначити, що подібні зустрічі педагоги центру творчості дітей та юнацтва організовують не тільки у стінах закладу й не лише із молоддю.

— Приблизно за тиждень-два до Великодня кожен майстер народної творчості проводить подібні заняття з розпису писанок з усіма охочими, якщо люди завчасно звернуться із таким проханням. Так, днями наші працівники Інна Кватира і Надія Савюк провели передвеликодній майстер-клас у соцзабезі в клубі вихідного дня для літніх людей. І наші майстри, і присутні були дуже задоволені, тож відбувся взаємний обмін позитивними емоціями, — розповіла директор центру Світлана Миханчук.

Окрім майстер-класів, під час «Яйця-райця» діти та педагоги мали змогу поділитися мистецьким досвідом із колегами й однолітками, адже кожен із запрошених навчальних закладів представив на фестивалі свою міні-виставку великодньої атрибутики. Організатори не обмежували учасників ні у техніках, ні у жанрах. Захоплені погляди притягували вишивки, композиції з природних матеріалів, вироби з бісеру.

Продемонстрували свою майстерність і вихованці вчительки початкових класів Тернопільської загальноосвітньої школи І—ІІІ ст. №11 Галини Крупей.

— Діти презентували свої роботи, аби показати, що вони навчилися робити і як готуються до Великодніх свят. У нашій експозиції є тематично оздоблені кошички, вишивки бісером та хрестиком, над якими учні працювали разом з батьками, вперше представлені писанки-аплікації з квітів, можна помітити навіть яєчко, прикрашене крупами. Також на виставці є великоднє дерево, яке створив школяр Микола Михалків з допомогою мами, — зазначила пані Галина.

За словами педагога, її учні мають гарну фантазію і бажання творити, тому для рукотворів використовують найрізноманітніші матеріали: тканину, пінопласт, пір’я, крупи. А ще з великою радістю вчаться чогось нового, тому до фестивалю діти долучилися із неабиякою цікавістю.

На згадку про мистецьку передвеликодню подію учасників фестивалю «Яйце-райце» відзначили грамотами.

Фото авторки