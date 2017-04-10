Змагалися у технічній творчості

Нещодавно у комунальному закладі Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» відбулися міські змагання з початкового технічного моделювання. Їх організували колектив вищезгаданої установи та управління освіти і науки міської ради. Захід проходив у два етапи: виставка-конкурс учнівських виробів та практичні завдання.

На виставці можна було оглянути різноманітні учнівські роботи, а саме: автомоделі; механічні ігри та іграшки, машини й механізми; ігри, іграшки та атракціони з елементами електротехніки; паперове моделювання і PaperCraft; вироби в техніках орігамі та паперопластики; макети будівель. А учень ТЗОШ №4 Сергій Магула навіть представив присутнім персональну експозицію своїх робіт.

У практичних завданнях взяли участь понад 40 учнів початкових класів із 14 шкіл. Другокласники створювали рухому іграшку й аплікацію, третьокласники — об’ємну іграшку та складали геометричне лото. Найстарші діти виготовляли макет будівельної споруди та демонстрували знання про елементи графічної грамоти. Боротьба між учасниками була важкою, але цікавою для них.

На другий день змагань відбувся творчий конкурс зі складання конструктора. Найкращого учасника визначити не вдалося, оскільки всі роботи були неперевершені.

Перше командне місце у змаганнях здобули учні ТЗОШ №23, друге — розділили вихованці ТЗОШ №29 і №26. Третю сходинку посіли діти із ЗОШ №24. Команди-переможці та їхні керівники нагороджені грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради, призери в особистій першості отримали грамоти КЗ ТМР «Станція юних техніків» та нагороди, а всі учасники — сертифікати за участь у змаганнях.

Адріана ЗИМНЕНКО.

Фото Василя СТРАШКА