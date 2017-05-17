№17 від 27 квітня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 27 квітня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 27 квітня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Кому война, а кому — мамця рідна. Має сусідка за штириста метрів від хати городец. Вона і ще з десіть наших сільських людей. Від дому — близенько.
Драмтеатр Завітайте в суботу, 18 березня, на перегляд музичної комедії «Летюча миша» (за однойменною оперетою Й. Штрауса). 22 березня вашій увазі музична комедія Г. Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 19 березня казку А. Ліндгрен «Малюк і Карлсон». Поч. о 13.00.
Цими днями у Державному архіві Тернопільської області відбулася презентація проекту «Книга звитяги Євромайдану та АТО». Інформацію для нього збирали школярі Тернопільщини разом з кураторами, відтак оформили матеріали у книжку (у вільному доступі інформація є в мережі Інтернет). Робота над «Книгою звитяги Євромайдану та АТО» тривала три роки.