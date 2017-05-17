№17 від 27 квітня 2017 року

Цими днями у Державному архіві Тернопільської області відбулася презентація проекту «Книга звитяги Євромайдану та АТО». Інформацію для нього збирали школярі Тернопільщини разом з кураторами, відтак оформили матеріали у книжку (у вільному доступі інформація є в мережі Інтернет). Робота над «Книгою звитяги Євромайдану та АТО» тривала три роки.