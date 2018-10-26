Бізнесмени Тернопільщини збільшили сплату єдиного податку на третину

Підприємці Тернопільщини збільшують обсяги сплати єдиного податку. Про це повідомили фахівці сектору комунікацій головного управління ДФС України у Тернопільській області.

У січні-вересні цього року надійшло 372,9 мільйона гривень єдиного податку. Причому фізичні особи — підприємці сплатили 237,6 мільйона, а юридичні особи — майже 135,3 мільйона гривень. Це на 19 відсотків більше від очікуваного показника і більш ніж на третину випереджає відповідний торішній період.

Цікаво дізнатися і про те, що станом на початок жовтня цього року на податковому обліку перебувають майже 27,7 тисячі суб’єктів підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування. Із 24739 фізичних осіб — підприємців на спрощеній системі 4774 є платниками першої, 12916 — другої, 7049 — третьої груп. Серед 2918 юридичних осіб — платників єдиного податку третьої групи 180 платників використовують ставку три відсотки, 2738 — п’ять. А ще 736 юридичних осіб є платниками єдиного податку четвертої групи.

У головному управлінні ДФС у Тернопільській області також нагадали, що єдиний податок від малого підприємництва належить до тих податкових платежів, надходження яких стабільно і суттєво зростають та поповнюють бюджети місцевих громад.

Фото сектору комунікацій головного управління ДФС України у Тернопільській області