Бізнесмени Тернопільщини збільшили сплату єдиного податку на третину

26.10.201826.10.2018
Бізнесмени Тернопільщини збільшили сплату єдиного податку на третину

Підприємці Тернопільщини збільшують обсяги сплати єдиного податку. Про це повідомили фахівці сектору комунікацій головного управління ДФС України у Тернопільській області. 

У січні-вересні цього року надійшло 372,9 мільйона гривень єдиного податку. Причому фізичні особи — підприємці сплатили 237,6 мільйона, а юридичні особи — майже 135,3 мільйона гривень. Це на 19 відсотків більше від очікуваного показника і більш ніж на третину випереджає відповідний торішній період.

Цікаво дізнатися і про те, що станом на початок жовтня цього року на податковому обліку перебувають майже 27,7 тисячі суб’єктів підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування. Із 24739 фізичних осіб — підприємців на спрощеній системі 4774 є платниками першої, 12916 — другої, 7049 — третьої груп. Серед 2918 юридичних осіб — платників єдиного податку третьої групи 180 платників використовують ставку три відсотки, 2738 — п’ять. А ще 736 юридичних осіб є платниками єдиного податку четвертої групи.

У головному управлінні ДФС у Тернопільській області також нагадали, що єдиний податок від малого підприємництва належить до тих податкових платежів, надходження яких стабільно і суттєво зростають та поповнюють бюджети місцевих громад.

Фото сектору комунікацій головного управління ДФС України у Тернопільській області