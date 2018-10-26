На Тернопіллі вчитимуть роботи з міжнародними програмами

29-31 жовтня Тернопільщину відвідає делегація Представництва Європейського Союзу в Україні. Її представники проведуть презентацію відкритих конкурсів на гранти та проекти ЄС.

За інформацією прес-служби Тернопільської облдержадміністрації, під час заходу буде представлено пріоритети допомоги, яку ЄС надає Україні, можливості співпраці, а також огляд довготривалих освітніх, молодіжних, культурних та бізнесових програм та проектів Євросоюзу, які доступні для України щонайменше до 2020 року, а також інформаційні ресурси Представництва ЄС.

До участі в заході керівництво області запрошує представників неурядових організацій, а також зацікавлені у подачі заявок на гранти та проекти ЄС громадяни.

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