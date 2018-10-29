Пляцок із залишків

Кажут, же в доброї газдині в холодильнику ніц не пропадає. Навіть то, же сі псувати зачило. Зість його як не пес, то чоловік. Жарти жартами, але їдна моя знайома весільна газдиня так і робила. Як сі полишало з весіля різних пляцків, мастик, дригель і всякої всячини, всьо то жінка несла додому. Що їли свині, що пес із котом, а що — родина.

Я би не радив доводити залишки до того стану, же на них починают гриби рости. Чисто, як у нашій політиці. Вже 27 років вибираємо їдних і тих самих балакунів, а потім сі дивуєм, чо при владі порохно нафталіном смердит і повітря псує всім навколо. Токсична, то я вам скажу, штука.

Так-от, про залишки. Вони є все. Вічно в холодильнику чи на столі сі лишит як не кусочок хліба, то кілька гілочок кропу, як не півбараболі, то грудочка сира, яка не влізла до миски зо салатом. А потім то всьо сі перекидає по кутиках і мисочках та горнятках. Я во натрапив на їден перепис, де можна то всьо з’єднати докупки і зварганити якусь запіканку чи пляцок. І не пропаде, і можна ситно перекусити чи закусити.

Закім на городі чисто не позамерзали петрушки і кропи, то поскубайте то всьо в миску. Помийте і поріжте дрібонько. Я во лишив кілька цибулин невикопаних, то вже пір заново виріс. Так що як маєте таку ж придибенцію, то скубайте до гурту і зелену цибульку. Окремо поріжте і помийте дві цибулині. Почистіт і наріжте кільцями три середних бараболини, зваріт три яйци і наладьте зо 300 грам домашного сира. Цибулю смажите до золотистого кольору. В мисці окремо змішайте докупки її, зеленину і сир, посоліт і поперчіт. В другій мисці яйці збийте зо столовою лижкою муки і дайте капку розпушувача. Теперка з’єднайте всьо то докупки. Бляшку застеліт пергаментним папером і викладіт на него тую масу. Поверха повтикайте в неї бараболяні плястерки. А, поки не забув: до суміші можете дати трошка кмену, а можете посипати ним запіканку зверха. Тоди розігріваєте духовку до 170 градусів і печете десь півгодини. Тісто має троха сі стягнути.

Наминати запіканку можна як теплою, так і зимною. Як із хлібом, так і зо зупою чи кашою. То така штука, же приткнути можна до будь-якої солоної страви, першої чи другої. Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК

Ілюстрація Миколи ПИЛИПОВИЧА