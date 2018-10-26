Представили перші інтерактивні карти для тернополян

В Тернополі відбулася презентація першого в Україні проекту – інтерактивні навчальні карти “Історія становлення території України, Історія Тернопільщини і міста Тернополя”.

Унікальний освітній ресурс створений місцевою ІТ-компанією MagneticOne Municipal Technologies спільно з Благодійним фондом MagneticOne.Org. Він став одним із небагатьох проектів, що перемогли у конкурсі «Громадський бюджет міста Тернополя 2018».

Інтерактивні навчальні карти – це проект, де молодь здобуває знання за допомогою тієї техніки, до якої вже звикла. В основі покладено створення інтуїтивно-зрозумілого освітнього ресурсу для широкого кола цільової аудиторії, аби наочно представити довгий, тернистий і насичений історією шлях становлення території нашої держави, а також систематизацію фактів, дат, імен та подій у вигляді однієї карти.

Презентував проект автор – Володимир Подобівський, який висловлює вдячність за співпрацю технічним розробникам, історикам, краєзнавцям та вчителям. Найвагоміший внесок у ресурс зробив Юрій Свідерський – кандидат історичних наук, автор підручників з Історії України, текстами і коментарями якого і наповнена інтерактивна карта.

Новітній навчальний проект «пробудив» громадських діячів, активістів, науковців, які позитивно відгукнулися щодо ресурсу. Зокрема, міський голова Тернополя Сергій Надал зауважив: «Інтерактивні навчальні карти – це реалізований проект про освітню та історично-наукову цінність. Легкий і доступний засіб навчання, покликаний систематизувати та візуально продемонструвати ключові події з історії України, Тернопільщини та міста Тернополя».

Христина НАДАЛА,.

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото із сайту Magneticone