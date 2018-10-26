У Тернополі провели перші майстер-класи для дітей з візуального програмування

У рамках Європейського тижня коду Благодійний фонд «MagneticOne.Org» спільно з ІТ-школою для дітей «KidIT» щосуботи проводять майстер-класи для дітей з візуального програмування.

Перший етап розпочався в приміщенні інноваційної школи ThinkGlobal із програмою “Пограємо у художника! Моя перша програма у Scratch”. Організаторами було сформовано три групи по 8-10 дітей, яких забезпечували необхідною технікою і канцелярським приладдям.

Майстер-клас тривав близько години, під час якого батьки мали змогу поспілкуватися між собою за горнятком кави.

Христина НАДАЛА,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото авторки