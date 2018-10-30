Учениця з Тернопільщини – серед призерів міжнародного конкурсу

Національний етап Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF-2019: «POLYTECO Україна ‎2018-2019» відбувся нещодавно в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У ньому взяло участь майже дві сотні учнів із 19 областей.

За інформацією прес-служби Скала-Подільської ОТГ, 10-класниця Скала-Подільського навчально-виховного комплексу Катерина Федоришина здобула третє місце з роботою «Мініелектростанція для роботи на малих річках та струмках».

Дівчина є слухачкою секції «Технічна творчість» Борщівської філії Тернопільської Малої академії наук.

Фото зі сайту Скала-Подільської ОТГ