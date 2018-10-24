В Угорщині — світовий чемпіонат

У столиці Угорщини Будапешті, починаючи з минулої суботи, тривають баталії чемпіонату світу зі спортивної боротьби. Для тернопільських прихильників єдиноборств престижний турнір цікавий передусім тим, що честь національної збірної України з боротьби греко-римської захищатиме і призер чемпіонатів світу та Європи серед атлетів віком до 23-х років, майстер спорту міжнародного класу Андрій Антонюк.

Наставники української команди довірили вихованцеві Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби виступити в баталіях найсильніших «класиків» планети, чия вага не перевищує 82 кілограмів. В інших вагових категоріях постараються скористатися шансом піднятися на п’єдестал чемпіон світу 2015 року, срібний призер літніх Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк (87 кг), ще один призер згаданої світової першості Олександр Чернецький (130 кг), а також Сергій Стороженко, Дмитро Цимбалюк, Ленур Теміров, Денис Дем’янков, Парвіз Насибов, Дмитро Пишков і Андрій Гладких.

Турнір із греко-римської боротьби розпочнеться в четвер, 25 жовтня. Саме тоді вийде на килим і Андрій Антонюк. У його та ще в трьох вагових категоріях удень відбудуться кваліфікаційні тури, під вечір — півфінали. Натомість втішні сутички і фінальні двобої заплановано на п’ятницю, 26 жовтня.

Підопічний заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту міжнародного класу Віталія Ліщинського, до речі, не єдиний наш земляк в об’єднаній збірній. За команду борців вільного стилю у ваговій категорії до 65 кілограмів знову виступив вихованець теребовлянської школи боротьби Василь Шуптар. Але досвідчений 27-річний атлет, призер чемпіонатів світу і Європи вже давно не представляє Тернопільщину. Нині, скажімо, захищає честь Житомирської області. На жаль, цьогорічна світова першість склалася для нього невдало. В підсумковому протоколі опинився на шістнадцятому місці.

Тим часом молодші вихованці Тернопільської ДЮСШ із греко-римської боротьби, які, без сумніву, мріють досягти не менших успіхів, ніж Андрій Антонюк, нещодавно побували в Костополі, де взяли участь у відкритому чемпіонаті Рівненської області пам’яті майстра спорту, кавалера ордена «За мужність» Віталія Ставського.

Турнір, в якому змагалися майже півтори сотні юнаків з багатьох областей нашої держави і сусідньої Білорусі, видався для них доволі успішним. У своїх вагових категоріях не було рівних Степанові Жмурку із ЗОШ №24 і Максимові Радику із ЗОШ Великої Березовиці. Відзнак за друге місце удостоєні Ілля Павлович із ЗОШ №16, Анатолій Паснак із ЗОШ №12, Назар Бабінський із ЗОШ №17, Юрій Радик із ЗОШ Великої Березовиці і Дмитро Мілов із ЗОШ №23. А на третю сходинку п’єдесталу пошани піднялися Ігор Хмелярський із ЗОШ №28, Володимир Томбоштейн і Тарас Двіжона із ЗОШ №23.

Юні борці тренуються під керівництвом Андрія Телебана і майстрів спорту Володимира Лучанка та Сергія Вар’яна.

Фото з вільних джерел