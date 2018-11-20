Діяльність мерії Тернополя стає ще більш відкритою та прозорою

Мерія Тернополя зробила черговий крок у підвищені прозорості, підзвітності та відкритості. Місто впроваджує власний Портал відкритих даних http://opendata.te.ua/, який розробила польська IT-компанія WHITEASTER. 12 листопада відбулося підписання договору про співпрацю між сторонами, які працюють разом над реалізацією спільного цього пілотного проекту. Договір зі сторони WHITEASTER підписував Президент компанії Криштоф Зелоско.

Польський досвід відкритих даних у Тернополі

«Портал відкритих даних дуже активно впроваджуються у Польщі. Проте наш портал відрізняється від інших розширеним функціоналом і нам дуже приємно запропонувати його для Тернополя. Хочу відзначити, що розгортання порталу відбулося дуже швидко, оскільки міська рада оперативно надала необхідну інформацію для початку роботи. Наступний крок — це вже завантаження самих наборів відкритих даних, які буде здійснювати відповідальна особа Тернопільської міської ради», — розповів Криштоф Зелоско.

Прозора, відкрита та загальнодоступна інформація, у тому числі через відкриті дані, є запорукою розвитку різних економічних секторів міста.

«Тернопіль працює над реалізацією концепції IT-місто, яке передбачає розвиток міста у сфері IT-технологій, де комфортно розвиватися профільним компаніям, де створені усі умови для розвитку технологій, де є можливість працівникам отримувати конкурентну заробітну плату. При цьому місто надає додатковий пакет муніципальних послуг, як для IT-компаній, так і для їх працівників.

І нам дуже приємно, що саме в рамках цієї концепції партнерська компанія розробила та презентує для Тернополя пілотний проект у вигляді Порталу відкритих даних», — йдеться у повідомленні міської ради.

«Тернопіль працює над реалізацією концепції IT-місто, яке передбача є розвиток міста у сфері IT-технологій»

Портал відкритих даних дозволяє розміщати дані про життєдіяльність міста у відкритому, зручному для перегляді та у машинозчитуваному форматі, у тому числі за допомогою АPI. А це у свою чергу забезпечить ефективність використання інформації про діяльність органу місцевого самоврядування та комунальних підприємств. На основі цих даних можуть створювати різні інтерактивні карти, платформи, мобільні додатки, які будуть корисними у житті пересічних городян. Наприклад, наразі у Тернополі на основі відкритих даних працює сайт detransport, який у автоматичному режимі дозволяє стежити за рухом громадського транспорту Тернополя. Нагадаємо, що у Тернополі вже діють декілька електронних сервісів відкритих даних.

Головні електронні сервіси Тернополя

Інтерактивна карта реєстру комунального майна — це один із сервісів для підвищення відкритості влади та зручності користування тернополянами на основі відкритих даних. Інтерактивна карта комунального майна дозволяє будь-якому користувачу знайти інформацію про усе комунальне майно, яке перебуває у власност і громади, побачити, ким орендується, яка площа приміщення. Для цього просто треба зайти на відповідний сайт: http://rada.te.ua/municipal-datamap/interaktivnakarta-reestru-komunalnogo-mayna.

Реєстр містобудівних умов та обмежень.У громадян є завжди багатозапитань про ті чи інші об’єкти. Де можна проводити будівництво, децей процес заборонений. Саме завдяки реєстру містобудівних умов та обмежень, тернополяни мають змогу в он-лайн режимі побачити всі містобудівні умови для початку буді- вельних робіт, а також всі необхідні документи для спорудження об’єктів. Автоматизована система електронного документообігу «SX-Government». Понад 450 працівників Тернопільської міської ради отримали доступ до електронних кабінетів користувачів, що є ключовими елементами системи і дозволяють переглядати необхідну робочу документацію, завдання та доручення.

У Тернополі ця система працює в штатному режимі, забезпечуючи повноцінну роботу всіх структурних підрозділів Тернопільської міської ради. Лише протягом першого тижня експлуатації СЕД оброблено понад 400 електронних документів, що свідчить про потужні можливості системи щодо прискорення документообігу і підвищення якості обслуговування громадян.

Тернопіль одним з перших приєднався до системи «Відкрите місто», яка дозволяє збирати та аналізувати інформацію про конкретні господарські проблеми і оперативно вирішувати такі проблеми.

Ініціатива «Відкритий бюджет», де ми спробували у простій візуальній формі розповісти про складне, тобто про те, які доходи та витрати Тернополя.

Діє автоматизована система управління відображенням муніципальних даних, де у зручній формі можна знайти інформацію цікаву для підприємця, тернополян та гостей міста. Доповнює таку візуалізацію унікальна система централізованого відеоспостереження, що включає у свою мережу майже 400 вебкамер, котрі передають зображення в режимі onlinе. Часто саме ця система дозволяє оперативно реагувати на безпекові відгуки.

Система електронних петицій, електронної черги у дитячі садки, відстеження руху громадського транспорту у реальному часі, дистанційна оплата комунальних послуг, зони вільного доступу до Інтернету в громадському транспорті та публічних місцях — це далеко неповний перелік невеликих елементів того, що сприяє відкритості влади, дозволя є кожному управлінцю чути свою громаду й швидко реагувати.

Варто підкреслити, що більшість цих проектів вапроваджувалися на безкоштовній основі, або за співфінансування наших західних партнерів.

Віра СОТНИК.