Хитрощі «чорної п’ятниці»

Про наближення «чорної п’ятниці» знає ледь не кожен українець ще за місяць до цієї дати. А все через рекламні оголошення та яскраві вивіски, що інформують про «фантастичні» та «неймовірні» знижки в магазинах.

У США цей день — давня щорічна традиція. Припадає на п’ятницю після Дня подяки і розпочинає традиційний сезон розпродажів. Українські ж магазини взялися використовувати цю ідею для того, щоб розпродати товар, який залежався на прилавках чи складах. І, як показує практика, на великі знижки насправді не варто сподіватися. Зазвичай вони коливаються в межах 40-50 відсотків. І це в результаті попереднього підвищення цін на товари.

У нас «чорна п’ятниця» радше маркетинговий хід. Об’єктивно оцінити масштаби прибутків і надприбутків магазинів цього дня неможливо.

На що варто звернути увагу покупцям? Найперше — ідучи в магазин чи на ринок, складіть список того, що плануєте купити. Так ви сконцентруєте свою увагу й не витратите зайвих коштів на непотрібні речі/товари. Також варто чітко розрахувати свій бюджет — з’ясуйте, яку суму ви готові витратити. Ставтеся критично до реклами, яскравих вивісок та кричущих слоганів. Це допоможе вам бути об’єктивними у виборі товарів та аналізу їх ціни. До речі, про ціни. Краще їх вивчити заздалегідь, не чекаючи «чорної п’ятниці». Так ви знатимете, яка реальна картина зі знижками і що варто придбати. Важливо пам’ятати і про те, що кредитку краще залишити вдома. Так ви орієнтуватиметеся лише на ті кошти, які маєте під руками.

Підготували Оксана КОВАЛЬЧУК і Марія СТЕЦЬ,

студентки факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел