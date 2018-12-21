«Сам удома» 38-річний Калкін і Google

Компанія Google запустила рекламний ролик із Маколеєм Калкіним у головній ролі, використавши першу частину відомої різдвяної кінострічки.
Google оприлюднила у Facebook ролик, у якому рекламує новий продукт – Google Assistant. Калкін відтворив декілька сцен із «Сам удома» з використанням розумного персонального асистента.
Home Alone Again with the Google Assistant
Turns out it’s a lot easier to defend your house from bandits when you have the Google Assistant. Take it from Macaulay Culkin. #HeyGoogle
Geplaatst door Google op Woensdag 19 december 2018
Скріншот із ролика