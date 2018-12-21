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«Сам удома» 38-річний Калкін і Google

21.12.201821.12.2018Автор Віра Перун
«Сам удома» 38-річний Калкін і Google

Компанія Google  запустила рекламний ролик із Маколеєм Калкіним у головній ролі, використавши першу частину відомої різдвяної кінострічки.

Google оприлюднила у Facebook ролик, у якому рекламує новий продукт – Google Assistant. Калкін відтворив декілька сцен із «Сам удома» з використанням розумного персонального асистента.

Home Alone Again with the Google Assistant

Turns out it’s a lot easier to defend your house from bandits when you have the Google Assistant. Take it from Macaulay Culkin. #HeyGoogle

Geplaatst door Google op Woensdag 19 december 2018

Скріншот із ролика