І до трьохсот мільйонів недалеко

До місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 271,9 мільйона гривень єдиного податку від приватних підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування. Про це повідомив заступник начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Петро Якимчук.

Керівник розповів, що станом на 1 листопада 2018 року в області зареєстровано 35377 фізичних осіб — підприємців. Діяльність провадять 33596 з них. Більшість, а це 25197 суб’єктів господарювання, застосовують спрощену систему оподаткування. Найактуальніша — друга група єдиного податку. Її обрали 13032 підприємці. На третій групі спрощеної системи оподаткування перебуває 7214 платників. Решта (4951 підприємець) обрали першу групу єдиного податку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області