На Тернопільщині засуджені перебували… на волі

Трьох засуджених осіб, що перебували в розшуку, знайшли лише після втручання прокуратури.

За повідомленням прес-служби прокуратури Тернопільської області, працівниками відомства було проведено перевірки стану дотримання законодавства при виконанні кримінальних покарань у виді арешту та позбавлення волі стосовно осіб, які на час набрання вироками законної сили, не перебували під вартою.

«За результатами перевірок, кількох осіб, які давно мали б бути у в’язниці, територіальні органи поліції розшукали та направили для відбування призначеного покарання тільки після втручання прокуратури, – йдеться в повідомленні прес-служби. – Так, вироком Тернопільського міськрайонного суду від 16.03.2006 колишній міліціонер засуджений за ч.2 ст.365 КК України до 4 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою у правоохоронних органах строком на 3 роки. Розпорядження про виконання цього вироку, що набрав законної сили, скеровано на виконання у Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області ще кілька років тому. Однак, службовими особами поліції розшук засудженого фактично не здійснювався. Лише після втручання прокуратури Тернопільської області, засуджену особу затримано за місцем проживання та скеровано для відбування призначеного судом покарання у місця позбавлення волі.

Окрім цього, Кременецькою місцевою прокуратурою виявлено ряд порушень при оголошенні в розшук засуджених, які ухилялися від призначеного судом покарання у виді арешту. Службові особи територіальних підрозділів Національної поліції області маючи реальну можливість виконати вироки судів, володіючи інформацією про місцезнаходження засуджених, належних заходів не вживали. Лише після внесення Кременецькою місцевою прокуратурою відповідних вказівок затримано та направлено для відбування призначеного судом покарання 2 осіб».

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