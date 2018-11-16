На відремонтованій дорозі на Бучаччині тепер граються діти

Нещодавно в селі Стінці Бучацького району відремонтували дорогу. Здавалося, одна проблема позаду. Але сільські мешканці та жителі сусідніх сіл зіткнулися з іншою: посеред дороги почали гратися діти.

У Стінці є сім’ї, в яких налічується 15 і більше діток. Вочевидь, у батьків не вистачає часу, аби впильнувати всіх. Багато дітей можна частенько зустріти на вулиці, вони бігають по проїжджій частині, граються тут. І це при тім, що в місцевій школі кожного дня директор і вчителі проводять бесіди про безпеку на автошляхах.

Один із водіїв якось був змушений зупинитися і забрати з дороги 4-річну дитину. Чоловік обурювався тим, що це для нього — не перша така ситуація. Якось 10-річний хлопчик сам керував конем, їдучи на возі по смузі зустрічного руху. На щастя, авто, яке прямувало йому назустріч, вчасно пригальмувало й оминуло неповнолітнього порушника.

Неодноразово невдоволення висловлювали й ті водії, які щосереди приїжджають на місцевий ринок поторгувати. Вони кажуть — залишається тільки надіятися, що батьки цих дітей опам’ятаються і почнуть слідкувати за малечею.

Юлія КОВАЛЬЧУК,

студентка ІІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел