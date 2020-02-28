Затверджено список запланованих капітальних ремонтів доріг на 2020 рік

На засіданні виконавчого комітету затвердили список об’єктів шляхово-мостового господарства Тернопільської міської територіальної громади, на яких заплановано провести капітальний ремонт у 2020 році.
Зокрема, у цьому році будуть виконані завершальні роботи з реконструкції Привокзального майдану та, враховуючи звернення тернополян, капітальний ремонт доріг проведуть на вул. Генерала Тарнавського (від просп. Злуки до вул. Київської), а також на об’єктах за адресами:
-
вул.15 Квітня – вул. Р. Купчинського – просп. Злуки (влаштування транспортної розв’язки);
-
вул. Загребельна;
-
вул. Достоєвського;
-
проїзна частина дороги на вул. І. Рєпіна (ділянка дороги від обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (вул. І. Рєпіна, 11) до житлового будинку на вул. Вербицького, 22);
-
перехрестя вулиць Новий Світ та Наливайка;
-
вул. Тролейбусна (ділянка від вул. Лучаківського до депо КП «Тернопільелектротранс»).