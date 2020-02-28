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Затверджено список запланованих капітальних ремонтів доріг на 2020 рік

28.02.202027.02.2020Автор Вільне Життя
Затверджено список запланованих капітальних ремонтів доріг на 2020 рік

На засіданні виконавчого комітету затвердили список об’єктів шляхово-мостового господарства Тернопільської міської територіальної громади, на  яких заплановано провести капітальний ремонт у 2020 році.

Зокрема, у цьому році будуть виконані завершальні роботи з реконструкції Привокзального майдану та, враховуючи звернення тернополян, капітальний ремонт доріг проведуть на вул. Генерала Тарнавського (від просп. Злуки до вул. Київської), а також на об’єктах за адресами:

  1. вул.15 Квітня – вул. Р. Купчинського – просп. Злуки (влаштування транспортної розв’язки);

  2. вул. Загребельна;

  3. вул. Достоєвського;

  4. проїзна частина дороги на вул. І. Рєпіна (ділянка дороги від обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (вул. І. Рєпіна, 11) до житлового будинку на вул. Вербицького, 22);

  5. перехрестя вулиць Новий Світ та Наливайка;

  6. вул. Тролейбусна (ділянка від вул. Лучаківського до депо КП «Тернопільелектротранс»).

Поточний ремонт доріг буде проводитися у інших мікрорайонах міста також.

Нагадаємо, усі списки запланованих капітальних ремонтів на 2020 рік можна знайти на окремій сторінці офіційного веб-сайту міської ради у розділі «Послуги та майно громади» → «Житлово-комунальне господарство» → «Списки ремонтів на 2020 рік».