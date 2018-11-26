На Збаражчині водій збив пішохода і не зупинився

З переломами обох сідничних кісток та закритим переломом гомілкової кістки в результаті аварії потрапила до лікарні жителька села Чернихівців Збаразького району, повідомили в поліції.

За інформацією відділу комунікації відомства, 41-річна потерпіла потрапила під колеса автомобіля. Аварія трапилася 25 листопада. Водій транспортного засобу після автопригоди не зупинився.

«За попередніми даними, жінка йшла проїжджою частиною. Ділянка дороги, де трапилося нещастя, не освітлювалася. У момент наїзду накрапав дощ, тому потерпіла опустила голову і не помітила транспорт, який рухався на зустріч, – йдеться в повідомленні відділу комунікації. – Правоохоронці встановлюють особу водія-втікача та розшукують транспортний засіб. Триває слідство».

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