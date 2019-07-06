ШАХРАЙСТВ ПОМЕНШАЛО, а з автопригодами — біда

Начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол відзвітував про роботу правоохоронців за перше півр іччя 2019 року та озвучив статистику правопорушень, що трапилися за останні шість місяців. За цей період у поліції задокументовано 3822 злочини. Загальний відсоток розкриття злочинів сягнув трохи більше ніж 46 відсотків. За півроку на Тернопільщині сталося п’ять вбивств, зафіксовано вісім фактів завдання тяжких тілесних ушкоджень, три випадки з яких завершилися смертю. Всі ці злочини розкриті. Окрім цього, зафіксоване одне згвалтування, особу гвалтівника правоохоронці встановили. У 2019 році поліціянти вилучали зброю та вибухівку з незаконного обігу, загалом зареєстровано сотню таких фактів. За шість місяців на теренах краю сталося 1448 крадіжок, з яких поліціянтам вдалося розкрити 37 відсотк ів. Серед усіх крадіжок — понад двісті із проникненням у квартиру чи приватний будинок, це на 25% менше, ніж за аналогічний звітний період. З початку року, на жаль, побільшало грабунків — зафіксовано 71 такий факт. Трохи більше, ніж половину злочинів, пов’язаних із грабунками, правоохоронці розкрили. Розкрито і три із шести розбійних нападів. Поліціянти зафіксували 45 незаконних заволодінь транспортними засобами, розшукати вдалося приблизно половину вкрадених автівок. На Тернопільщині, порівняно з аналогічним періодом торік, на тридцять відсотків поменшало шахрайств: у поліції зафіксували 251 такий випадок. За півроку викрито чотири організованих злочинних групи: від наркоторговців — до шахраїв і тих, хто займався торгівлею людьми. Окрема, болюча для правоохоронців тема — дорожньо-транспортні пригоди. Їх за шість місяців на теренах краю зареєстрували більше тисячі. Майже 90 ДТП завершилися травмуваннями або смертельними наслідками (щодо них були відкриті кримінальні провадження). Загалом, включаючи легкі тілесні ушкодження, в автопригодах травмувалися понад 200 осіб, 41 людина загинула. Часто лихо провокують самі водії — не дотримуються правил дорожнього руху, не захищають себе ременями безпеки, сідають за кермо напідпитку. Так, за останні шість місяців у ДТП потрапили 72 нетверезі кермувальники. Мар’яна БОБРІВЕЦЬ.