Про військовий збір

Відповідно до підпункту 1.2 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 Кодексу. Зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 ПКУ встановлено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (підпункт 165.1.39 пункту 165.1 статті 165 ПКУ).

Водночас перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, встановлено пунктом 164.2 статті 164 ПКУ. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема:

— дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV ПКУ;

— дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 ПКУ), у вигляді, зокрема, вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни.

Якщо додаткові блага надаються в не грошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 164.5 статті 164 ПКУ.

Згідно з пунктом 174.6 статті 174 ПКУ доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або фізичною особою — підприємцем, оподатковуються на загальних підставах, передбачених розділом IV ПКУ для оподаткування додаткового блага.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ.

Разом з цим підпунктом 1.7 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ передбачено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.

Враховуючи сказане, якщо вартість дарунка, отриманого фізичною особою від юридичної особи, в розрахунку на місяць не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, то вона не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та, відповідно, не є об’єктом оподаткування військовим збором.

Однак при перевищенні вказаного розміру уся вартість дарунку оподатковується військовим збором як додаткове благо. При цьому нормами пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ не передбачено застосування для військового збору коефіцієнта, визначеного пунктом 164.5 статті 164 ПКУ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області