Ризики довгих розстрочок

В останні роки на ринку нерухомості України з’явилася тенденція до довгих (на 5—10 років) розстрочок. Якщо раніше охочі придбати квадратні метри могли розраховувати на виплату всієї суми від одного до трьох років, то через конкуренцію між забудовниками останні вирішили придумати методи залучення більшої кількості покупців. Так з’явилися довгі розстрочки.

Для українців, чимало яких нині перебуває на заробітках за кордоном, такий варіант виявився більш прийнятним. Однак експерти на ринку нерухомості застерігають: довгі розстрочки криють у собі небезпеку зростання вартості житла.

Річ у тім, що чим довшою є розстрочка, тим більшою стає сума виплат. У результаті, попри відсутність відсотків, квартира встигає подорожчати від 10 до 30 відсотків. Зазвичай забудовники прив’язують виплати до курсу долара. У нинішній час це відчутно може бити по кишені покупця.

Ще один нюанс, на якому наголошують експерти на ринку нерухомості, — це ризик того, що забудовник не виконає взяті на себе зобов’язання. Зокрема, недобудувати обіцяне житло або ж за відсутності основного договору (який дає підставу для оформлення права власності на житло) перепродати квартиру іншому покупцеві, а попередньому повернути кошти.

Тому, перш ніж зважуватися на розстрочку, варто проаналізувати всі ризики, наявні документи і репутацію забудовника.

Підготувала Валерія МРИЧКО,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

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