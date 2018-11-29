Що чекає інтернати?

Уже рік триває реформа дитячих інтернатів. До 2026 року, за задумом її ініціаторів, в Україні мають закрити всі інтернати й дитячі будинки.

Реформу вирішили започаткувати, спираючись на сумну статистику: 20 відсотків випускників інтернатів мають судимість, кожен десятий закінчує життя самогубством. Серед причин цих явищ називають ізоляцію вихованців згаданих закладів від суспільства і невміння будувати взаємини з іншими людьми.

Після старту реформи дітей із помилковими діагнозами почали переводити в загальноосвітні школи. За інформацією в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, багато вихованців інтернатів отримують помилкові діагнози. Ситуацію хочуть виправити — насправді здорових дітей переводитимуть у загальноосвітні школи. До речі, у них тепер навчатимуться й діти-інваліди. Для цього в школах утворюють інклюзивні класи.

Наступний крок — зменшення переліку причин, за якими приймають в інтернати. Так, у заклади не зможуть потрапити діти із затримкою психічного розвитку. Для малюків же віком до трьох років шукатимуть прийомну сім’ю. В іншому випадку вони перебуватимуть у будинках дитини.

Альтернативою інтернатам мають стати Центри соціальної допомоги сім’ї і дітям.

Підготувала Олена ПАХОМСЬКА,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

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